İstanbul'un ihracatta vites büyüttü

Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi üstlenen İstanbul, mayıstaki dış satımı 2 milyarın üzerinde artış göstererek, 8 Milyar 772 milyon dolara yükseldi. mayısta dış satımda büyük bir sıçrama yakaladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artış gösterdi. Böylece toplam ihracat 24,1 milyar dolara yükseldi.

İstanbul'un nisan ayındaki ihracatı 6 milyar 642 milyon dolardı. İstanbullu şirketlerin ihracat 2 Milyar 130 milyon dolar artış göstererek, toplam rakam mayısta 8 milyar 772 milyon dolara ulaştı.

İstanbul'un ihracatı mayısta geçen yılın nisan ayına göre artış oranı yüzde 32,1 oldu. Bu dönemde İstanbul dünyanın 212 noktasına ihracat yaptı, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 36,4'ün oluşturdu.

İstanbul'u 1,8 milyar dolarla Kocaeli izlerken, 1,6 milyar dolarla Bursa ücüncülük sırasında yer aldı. Bursa'yı 1,4 milyar dolarlık ihracatla Ankara takip ederken, İzmir de 1,2 milyar dolarlık dış satımla beşinci oldu.

İSTANBUL'UN İHRACATINDA SANAYİ SEKTÖRÜ SÖZ SAHİBİ

İstanbul'da bu dönemde en çok ihracatı kimyevi madde ve mamulleri gerçekleştirdi. Rakam 1,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü hazır giyim 1,1 milyar dolarla izlerken otomotiv sektörü 772,6 milyon dolarla otomotiv sektörü takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler, en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Kentten mayısta Almanya'ya 698,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.Almanya'yı 449,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 421,5 milyon dolarla İtalya, 417,6 milyon dolarla ABD ve 401,8 milyon dolarla İspanya izledi.