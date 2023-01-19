SGK duyurdu. Bedeli ödenecek ilaçlar listesine yeni ilaçlar eklendi

Haber Global’in haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yeni düzenleme yaptı.

Buna göre bazı ilaçlar listeye eklenirken, bazı ilaçlar ise düzenlendi. Birkaç ilaç ise pasiflenerek liste dışı kaldı.

İşte SGK tarafından yapılan o duyuru:

4A eklenen ilaçlar:

Pivertel 50 mg film kaplı tablet (40 tablet)

Pivertel 50 mg film kaplı tablet (80 tablet)

Solarvit 20.000 I.U Yumuşak Kapsül (14 KPS)

4A düzenlenen ilaçlar

Faslodex 250 mg/5 ml * 2 Enj. Çöz.

Panadol Extra 500 MG /65 MG film tablet

Pegasys 135 MCG/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga (1 Adet)

Pegasys 180 MCG/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga (1 Adet)

4A pasiflenen ilaçlar

Addaven IV Inf için Kons. Sol

Propofol yüzde 1 200 mg/20 ml 5 AMP (Fresenius)

Propofol 500 mg/50 ml 1 FLK (Fresenius)

Voluven yüzde 6 IV ML SOL

