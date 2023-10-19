23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine alındı

SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle, 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenleme kapsamında 6'sı yerli üretim olmak üzere 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Buna göre; 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç, 1 vitamin ilacı olmak üzere 6'sı yerli üretim, toplam 23 ilaç

SGK'nın geri ödeme listesine eklendi.

Bakan Işıkhan, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.