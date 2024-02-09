SGK dedektif gibi peşlerine düştü. Dev inceleme başlattı. İşveren de işçi de yanacak

İktidara yakın bir gazetede yer alan bilgilere göre, Sosyal Güvelik Kurumu dev bir inceleme başlattı.

Türkiye’de yüzlerce iş yeri ve çalışan incelenecek. SGK’nın devreye aldığı 2024-2028 Stratejik Planı'nda denetim ve kontroller başladı.

Plandaki hedefe göre, 5 yıl içerisinde 105 bin iş yeri ve 700 bin kişi

Önümüzdeki 5 yılda 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin kayıtlı istihdama dâhil edilmesi hedefleniyor. Öte yandan geçen yıl 112 bin 302 iş yeri kayıt dışı olarak tespit edildi.

Geçen yıl toplamda 774 bin 258 kişinin kayıt dışı çalıştığı ortaya çıkmıştı.

2028'de kayıt dışı çalışan işçi sayısının ise 1 milyon 474 bin 258 kişiye ulaşması bekleniyor.