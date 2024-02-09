Türk tekstilci ülkeyi bir gecede boşalttı. Haberlere konu oldu

Sırbistan Mali Zvornik'te 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren "Kajra Tekstil DOO" tekstil fabrikası aniden kapandı. İşçilerin iddiasına göre Nova.rs'a, fabrikanın kendilerine olan borçlarını ödemeden bir geceden fabrikayı boşaltıp, ülkeyi terk etti. Fabrikanın yerel yönetime ödenmemiş borçları olduğu iddiası da var.

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Türk Tekstilcinin fabrikasında iki yıl çaşına N.R isimli bir işçi, işverenin işçilere üç maaş, belediye işletmelerinin ise birkaç milyon dinar ödenmemiş elektrik borcu olduğunu ileri sürdü. Düzenli maaş aldıklarını söyleyen işçi, belediyeye yüklü miktarda borcu olduğuna dair dedikodular olduğunu belirtti. Fabrikanın bir gecede boşaltılmasının ardından 100'ün üzerinde işçi işsiz kaldı. İşçiler İddiaya göre üç maaş ve tazminatları içeride kaldı. Yaşanan olayların ardından Sırbistan televizyonları olaya ilgi gösterdi. Fabrikanın önünden canlı yayınlar yapılıp, işçilerle görüşmeler yapıldı.

Ekonomik Kayıtlar Dairesi'nin verilerine göre 136 kişinin çalıştığı "Kajra Tekstil DOO" tekstil fabrikasının sahibi olarak Berat İshashir'in adı geçiyor. Haberde söz konusu kişinin Mayıs 2018'de dönemin Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı tarafından Mali Zvornik'e getirildiği iletiliyor. Ayrıca şirketin "Maydenim Textile" şirketinin uzantısı olduğu belirtiliyor.

Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti daha sonra "YGS Tekstil"in çalışacağı iş yerinin yeniden inşası için yerel özyönetime 75 milyon dinar sağladı ve şirketin 500 işçi çalıştıracağı anlaşmaya vardı. İddiaya göre bu olmadı, yani şirket işten vazgeçti.

Tesislerini kapatan şirkete bağlı "Igstextil.rs" fabrikasından ise Mali Zvornik'teki fabrikanın kapatılmadığını, ancak geçici olarak askıya alındığı açıklaması yapıldı.