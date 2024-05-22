SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor

SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor
Düzenleme: Kaynak: NTV

Ev ve bakım işçilerinin sosyal güvenceye alınması için SGK alanında çalışma başlatıldığı açıklandı.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Hak-İş temsilcilerinin de yer aldığı bir komite oluşturuldu.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 2

Komitenin ev ve bakım işçilerine sosyal güvence için çalışma başlattığı belirtildi.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 3

Konuyla ilgili mevzuat çalışmalarına girişildiği vurgulandı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışmaların ayrıntılarını aktardı.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 4

Düzenleme ile kayıtdışlılığın önüne geçmenin amaçlandığı da belirtildi.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 5

1 MİLYONA YAKIN KAYITDIŞI İŞÇİ

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 6

Arslan, kayıtdışı çalışan yaklaşık 1 milyona yakın ev ve bakım işçilerinin olduğunu açıkladı.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 7

Ayrıca bu işçilerin sosyal güvenlik ve iş kanunu kapsamına alınması ve sendikalarla mücadele etmelerini hedeflediklerini de dile getirdi.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 8

“SGK’NIN PRİM MİKTARI ARTACAK”

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 9

Arslan, "Ev işçilerinin sorununu çözmek aslında kamu için de devlet için de önemli bir avantaj elde ediyor.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 10

Biz ev işçilerinin SGK kapsamına alırsak SGK'nın prim miktarı artacak. İş kanunu kapsamına alırsak vergi ve sigorta primleri ödeyerek ülkenin kayıtdışı bir kesimini de kayıt altına alacağız." İfadelerini kullandı.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 11

İş sağlığı ve güvenliği konusunda da ciddi problemler olduğunu belirten Arslan "Çalışma koşulları evin yetkilisine bırakılmamalı hukuki güvence altında olmalı." dedi.

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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 12
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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 13
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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 14
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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 15
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SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor 16
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