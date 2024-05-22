SGK kapsamına alınacaklar. Yüzbinlercesini ilgilendiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Hak-İş temsilcilerinin de yer aldığı bir komite oluşturuldu.
Komitenin ev ve bakım işçilerine sosyal güvence için çalışma başlattığı belirtildi.
Konuyla ilgili mevzuat çalışmalarına girişildiği vurgulandı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışmaların ayrıntılarını aktardı.
Düzenleme ile kayıtdışlılığın önüne geçmenin amaçlandığı da belirtildi.
1 MİLYONA YAKIN KAYITDIŞI İŞÇİ
Arslan, kayıtdışı çalışan yaklaşık 1 milyona yakın ev ve bakım işçilerinin olduğunu açıkladı.
Ayrıca bu işçilerin sosyal güvenlik ve iş kanunu kapsamına alınması ve sendikalarla mücadele etmelerini hedeflediklerini de dile getirdi.
“SGK’NIN PRİM MİKTARI ARTACAK”
Arslan, "Ev işçilerinin sorununu çözmek aslında kamu için de devlet için de önemli bir avantaj elde ediyor.
Biz ev işçilerinin SGK kapsamına alırsak SGK'nın prim miktarı artacak. İş kanunu kapsamına alırsak vergi ve sigorta primleri ödeyerek ülkenin kayıtdışı bir kesimini de kayıt altına alacağız." İfadelerini kullandı.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda da ciddi problemler olduğunu belirten Arslan "Çalışma koşulları evin yetkilisine bırakılmamalı hukuki güvence altında olmalı." dedi.