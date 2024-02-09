Yandaş medya bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını sızdırdı. Meclis'e geleceği tarih belli oldu

Yandaş Sabah Gazetesi'nin haberine göre, emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan yüzde 49,25 zamdan sonra, şimdi de bayram ikramiyesi zammı gündemde. Emeklilerin bu yıl iki bayramda da alacakları ikramiye tutarının artırılması için iki farklı formül üzerinde duruluyor.

Bu formüllerden biri kabul edilirse, emekliler 2024 yılında zamlı ikramiyelerini alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin taleplerini önemsediklerini ve enflasyona ezdirmediklerini söyledi.

"EMEKLİLER RAHAT OLSUN"

Bakan Işıkhan, “2002 yılından beri emeklilerimizin yanındayız. 2018 yılında 2 bayram için 2 bin TL ikramiye vermeye başladık. 2021 yılında 2200 TL’ye, 2023 yılında 4 bin TL’ye çıkardık. Bugüne kadar 166 milyar 200 milyon TL ikramiye ödedik. Ayrıca Cumhuriyetin 100. Yılında emeklilerimize 5 bin TL ek ikramiye verdik" dedi.

Işıkhan "Emeklilerimiz rahat olsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emeklilerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla görüşüp, değerlendirip, Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Gerekli adımları atacağız” diye konuştu.

MASADA 2 FORMÜL VAR

Birinci formül: Emeklilere yapılan yüzde 49,25 zam oranında ikramiye zammı yapmak. Bu durumda 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya yükselir ve emekliler her iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alır.

İkinci formül: Emeklilere Cumhuriyetin 100. Yılında verilen 5 bin liralık ek ikramiyeyi kalıcı hale getirmek. Bu durumda ikramiye tutarı 5 bin liraya çıkar ve emekliler her iki bayramda toplam 10 bin lira ikramiye alır. Bu formülle emeklilerin toplam ikramiye ödemeleri yeni taban maaş olan 10 bin liraya eşitlenir.

Bu düzenlemenin Mart ayının son haftasına kadar TBMM’de yasalaşması bekleniyor. İkramiye artışında yıllık enflasyon rakamları da göz önünde bulundurulabilir. Ancak en olası formül taban maaş ile eşitleme formülü.

ÖDEME TAKVİMİ ŞÖYLE

Nisan ayında ilk ikramiye: 10-12 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı var. Emekliler 1-9 Nisan tarihleri arasında ilk ikramiyelerini alacaklar.

Haziran ayında ikinci ikramiye: 16-19 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı var. Emekliler 10-15 Haziran tarihleri arasında ikinci ikramiyelerini alacaklar.