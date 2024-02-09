Londralı tefecilerin Türkiye bayramı. 3 milyar dolara 2,4 milyar dolar faiz alacaklar

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Londralı tefecilerin Türkiye bayramı. 3 milyar dolara 2,4 milyar dolar faiz alacaklar
Türkiye Varlık Fonu'ndan sonra bugün de Hazine 3 milyar dolar borçlandı. 10 yıl vadeli borç için Türkiye 2,4 milyar dolar faiz ödeyecek. Böyle bir faize Londralı tefeciler birbirini ezer.

Varlık Fonu’nun para toplamak amacıyla Londra’da tahvil satma kararı sonrası Londralı tefecilerin neredeyse birbirini ezeceği faiz miktarı ortaya çıktı. Varlık Fonu'ndan sonra Hazine de 3 Milyar dolar borca imza attı. 10 yıl vadeli borç için ödenecek faiz dudak uçuklatacak cinsten.

Varlık Fonu Londra'da para toplamak için tahvil sattı. Londralı bankerler yüzde 9.125 faizi duyunca adeta bir birlerini ezdi. 7 milyar dolarlık talep gelince faiz oranı 8.37'ye çekildi.

Türkiye yüksek faize rağmen yurt dışı piyasalardan borçlanmaya devam ediyor. Türkiye Varlık Fonu’nun 500 milyon dolarlık yurtdışı borçlanmasını yüzde 8 faizle yapmasından sonra bugün de faizle yurtdışına borçlanmaya gidildi. Bu sefer borçlanan Hazine oldu.

Alınan bilgiye göre, hazine uluslararası piyasalardan 3 milyar dolarlık borçlanmaya gitti. 10 yıl vadeli borçlanmada faiz 7.875 oldu. Bu rakam 2.4 milyar dolarlık faiz ödeme anlamına geliyor. 3 Milyar dolara 10 yılda 2,4 Milyar dolar faiz ödenecek. Londralı tefeciler böyle bir faiz için sabahın köründe sıraya girer.

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