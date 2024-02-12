Milyonların başı derde girecek. SGK düğmeye bastı. Yapan da yaptıran da yanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonların başı derde girecek. SGK düğmeye bastı. Yapan da yaptıran da yanacak
SGK, işvereninde işçinin de başını ağrıtacak dev bir inceleme çalışması için harekete geçti.

SGK kayıt dışı istihdamı engellemek için yeni bir çalışma başlattı. SGK'nın bu çalışması kapsamında milyonlarca işçinin ve işverenin hesapları incelemeye alınacak.

Sosyal Güvelik Kurumu 2024 Strateji Planı'nda sigortalı işçi çalıştıran, çalışanlarına sigorta yapmayan ya da yapılan sigortalarda sigorta primlerini düşük yatıran işyerlerine ve çalışan olmadığı halde kendini sigortalı gösterenlerin belirlenmesi için yapılacak çalışmalar da yer aldı.

SGK 2024-2028 Stratejik Planı'nda belirtilen denetim ve kontroller yüzlerce işyeri ve çalışanı zor duruma sokacak.

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GERİYE DÖNÜŞ İNCELENECEK

Geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerle 112 bin 302 iş yerinin kayıt dışı çalıştığının tespit edilmesi, SGK'yı bu önlemleri almaya sevk etti. Yapılacak çalışmalar neticesinde 5 yıl içinde 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin daha kayıt altına alınması hedefleniyor.

2023 yılında SGK'nın değerlendirdiği şikayetler ve incelemeler sonucunda toplamda 774 bin 258 kişinin sigortasız olarak kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilmişti. 5 yıl içinde ise kayıt dışı çalışan 1 milyon 474 bin 258 işçinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

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SGK bu çalışma ile yasal bir işte çalışarak istihdama katılan işçilerin çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Ülkemizde birçok şirket çalıştırdığı işçiyi ya hiç bildirmiyor, ya bildiriyor ancak çalıştığı gün sayısını eksik gösteriyor ya da çalışma gün sayısı tam gösteriliyor ancak sigorta primleri ödenen maaş miktarı üzerinden yatırmıyor. Bu kayıt istihdam sonucunda SGK'nın gelirleri azaldığı gibi işçiler de uzun vadede bir türlü emeklilik hakkına kavuşamıyor.

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