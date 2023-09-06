SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda

Bağ-Kur prim gün sayısının yüksek olması ve EYT ile emekli olmayanlar torba yasayla çıkacak kanunla emekli olabilecek. 1.1 milyon kişinin böylelikle emeklilik yaşı geriye çekilecek.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 1
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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 2

Milli Gazete’nin haberine göre, Bağ-Kur prim gün sayısının yüksek olması ve EYT ile emekli olmayanları ilgilendiren haber geliyor.Ekim ayında meclisin açılmasıyla 2 Torba yasa içerisinde prim günü sayıda yer alıyor. 1.1 milyon kişinin böylelikle emeklilik yaşı 5 yıl geriye çekilecek.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 3

SGK ve Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesi için meclis açılınca çalışmalara başlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakında görüşülecek olan yeni düzenleme, ilk etapta 1 milyondan fazla küçük esnafı ilgilendiriyor.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 4

Bu düzenleme kapsamında, Bağ-Kur'luların prim şartı 9.000 günden 7.200 güne düşürülecek.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 5

Eğer düzenleme kapsamı genişletilirse ve 8 Eylül 1999 öncesini de içeriyorsa, EYT'li Bağ-Kur'lular da 9.000 günü beklemeden 7.200 günle emekli olabilecekler.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 6

Seçim sonrası harekete geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk olarak emekli ve memurların maaş zamlarıyla ilgili torba yasayı çıkarmıştı.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 7

Şimdi ise Ekim ayında yeniden açılacak olan Meclis'e, Bağ-Kur primlerinin 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesiyle ilgili yasa gelecek.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 8

Bu düzenleme, bir sonraki torba yasa ile birlikte daha da detaylandırılacak ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik imkanı sunacak.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 9

Yapılan düzenlemeler ile birlikte, 8 Eylül 1999 ile 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular için gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9.000 gün olarak belirlenmişti.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 10

Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmıştı. Yapılacak düzenleme ile hem kadın hem erkeklerde prim gün şartı 9.000'den 7.200'e düşürülecek.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 11

Bu sayede 7.200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecekler.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 12

Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesini kapsarsa, EYT'li Bağ-Kur'lular için de yeni emeklilik imkanları sunacak.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 13

Borç yükü altında ezilenler için umut verici bir adım olarak göze çarpan bu düzenleme, Bağ-Kur ve SSK primlerini eşitleyerek emeklilik yaşını düşürmeyi hedefliyor.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 14

Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf ve EYT'li Bağ-Kur'lulara daha erken emeklilik fırsatı sunarken, gelecekteki torba yasa ile daha da genişletilerek sosyal güvenlik sisteminde önemli bir adımı temsil edebilir.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 15

Sabah’ta yer alan bilgilere göre de, önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 16

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 17

Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 18

Kısmi emeklilik, belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 19

Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 20

İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 21

Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabiliyor.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 22

İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3600 günü tamamlayarak emekli olabilir.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 23

Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre 23 Mayıs 2002'de 15 yılkı sigortalılık süresini dolduran kadınlar 50, erkekler de 55 yaşını doldurduysa 3600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 24

Normal şartlarda emekli olup elde edilecek aylıktan yüzde 25-30 daha düşük oluyor. En düşük emekli aylıkları 7500 lira yükseldiği için bağlanan aylık düşük de olsa bu tutarda bir gelir söz konusu olacak.

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SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda 25

Çalışmaya başladığı tarihten önce malul olanlar, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar, çalışma gücü kaybı olanlar, maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar, erken yaşlandığı tespit edilenler, özel olarak korunmakta ve bu sigortalıların daha kolay şartlarda emekli olabilmelerine imkân tanınıyor.

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