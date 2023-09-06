SGK ve Bağ-kur prim günleri eşitleniyor. Erken emeklilik kapıda

Bağ-Kur prim gün sayısının yüksek olması ve EYT ile emekli olmayanlar torba yasayla çıkacak kanunla emekli olabilecek. 1.1 milyon kişinin böylelikle emeklilik yaşı geriye çekilecek.
Milli Gazete’nin haberine göre, Bağ-Kur prim gün sayısının yüksek olması ve EYT ile emekli olmayanları ilgilendiren haber geliyor.Ekim ayında meclisin açılmasıyla 2 Torba yasa içerisinde prim günü sayıda yer alıyor. 1.1 milyon kişinin böylelikle emeklilik yaşı 5 yıl geriye çekilecek.
SGK ve Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesi için meclis açılınca çalışmalara başlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakında görüşülecek olan yeni düzenleme, ilk etapta 1 milyondan fazla küçük esnafı ilgilendiriyor.
Bu düzenleme kapsamında, Bağ-Kur'luların prim şartı 9.000 günden 7.200 güne düşürülecek.
Eğer düzenleme kapsamı genişletilirse ve 8 Eylül 1999 öncesini de içeriyorsa, EYT'li Bağ-Kur'lular da 9.000 günü beklemeden 7.200 günle emekli olabilecekler.
Seçim sonrası harekete geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk olarak emekli ve memurların maaş zamlarıyla ilgili torba yasayı çıkarmıştı.
Şimdi ise Ekim ayında yeniden açılacak olan Meclis'e, Bağ-Kur primlerinin 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesiyle ilgili yasa gelecek.
Bu düzenleme, bir sonraki torba yasa ile birlikte daha da detaylandırılacak ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik imkanı sunacak.
Yapılan düzenlemeler ile birlikte, 8 Eylül 1999 ile 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular için gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9.000 gün olarak belirlenmişti.
Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak uygulanmıştı. Yapılacak düzenleme ile hem kadın hem erkeklerde prim gün şartı 9.000'den 7.200'e düşürülecek.
Bu sayede 7.200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecekler.
Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesini kapsarsa, EYT'li Bağ-Kur'lular için de yeni emeklilik imkanları sunacak.
Borç yükü altında ezilenler için umut verici bir adım olarak göze çarpan bu düzenleme, Bağ-Kur ve SSK primlerini eşitleyerek emeklilik yaşını düşürmeyi hedefliyor.
Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf ve EYT'li Bağ-Kur'lulara daha erken emeklilik fırsatı sunarken, gelecekteki torba yasa ile daha da genişletilerek sosyal güvenlik sisteminde önemli bir adımı temsil edebilir.
Sabah’ta yer alan bilgilere göre de, önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.
İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.
Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.
Kısmi emeklilik, belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor.
Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor.
İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir.
Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabiliyor.
İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül 1981'den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayan erkekler 15 yıl sigorta süresi, 3600 günü tamamlayarak emekli olabilir.
Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre 23 Mayıs 2002'de 15 yılkı sigortalılık süresini dolduran kadınlar 50, erkekler de 55 yaşını doldurduysa 3600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.
Normal şartlarda emekli olup elde edilecek aylıktan yüzde 25-30 daha düşük oluyor. En düşük emekli aylıkları 7500 lira yükseldiği için bağlanan aylık düşük de olsa bu tutarda bir gelir söz konusu olacak.
Çalışmaya başladığı tarihten önce malul olanlar, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar, çalışma gücü kaybı olanlar, maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar, erken yaşlandığı tespit edilenler, özel olarak korunmakta ve bu sigortalıların daha kolay şartlarda emekli olabilmelerine imkân tanınıyor.