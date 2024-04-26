Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Sıkı işgücü piyasası ve artan tüketici harcamalarından dolayı enflasyon riskleri seçeneklerini sınırlanması sürerken, Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeme kararı aldı.
Banka üst üste üçüncü toplantıda da politika faizini yüzde 16'da bıraktı.
Yayımlanan karar metninde banka "Ekonomide sıkı parasal koşulların daha önce tahmin edilenden daha uzun bir süre korunacağını" ifade etti.
Yetkililer göstergelere yönelik tahminlerini de revize etti.
Bu kapsamda Rusya'da para otoritesinde yetkililer 2024 faizleri için daha yüksek bir patika ve daha hızlı enflasyon tahmin ediyor.
Gayrisafi yurtiçi hasılanın artık %2,5-%3,5 oranında, yani daha önce öngörülenin neredeyse iki katı kadar büyümesi tahmin ediliyor.
Nabiullina daha önce, enflasyonu mevcutta neredeyse iki kat aştığı %4 hedefine geri getirmek suretiyle parasal koşulları uzun bir süre sıkı tutmak zorunda kalabileceği konusunda uyarmıştı.
Enflasyon beklentileri aralık ayındaki zirvesinden sert bir şekilde düşmüş ve fiyat artışı martta yavaşlama sinyalleri gösterdi.