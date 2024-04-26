Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Rusya Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizinde değişikliğe gitmeyerek sabit bırakma kararı aldı.
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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 1

Sıkı işgücü piyasası ve artan tüketici harcamalarından dolayı enflasyon riskleri seçeneklerini sınırlanması sürerken, Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeme kararı aldı.

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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 2

Banka üst üste üçüncü toplantıda da politika faizini yüzde 16'da bıraktı.

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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 3

Yayımlanan karar metninde banka "Ekonomide sıkı parasal koşulların daha önce tahmin edilenden daha uzun bir süre korunacağını" ifade etti.

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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 4

Yetkililer göstergelere yönelik tahminlerini de revize etti.

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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 5

Bu kapsamda Rusya'da para otoritesinde yetkililer 2024 faizleri için daha yüksek bir patika ve daha hızlı enflasyon tahmin ediyor.

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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 6

Gayrisafi yurtiçi hasılanın artık %2,5-%3,5 oranında, yani daha önce öngörülenin neredeyse iki katı kadar büyümesi tahmin ediliyor.

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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 7

Nabiullina daha önce, enflasyonu mevcutta neredeyse iki kat aştığı %4 hedefine geri getirmek suretiyle parasal koşulları uzun bir süre sıkı tutmak zorunda kalabileceği konusunda uyarmıştı.

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Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 8

Enflasyon beklentileri aralık ayındaki zirvesinden sert bir şekilde düşmüş ve fiyat artışı martta yavaşlama sinyalleri gösterdi.

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