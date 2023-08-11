SGK’dan yapılandırma borçlarına yeni fırsat

SGK, yapılandırma borçlarını peşin veya taksitli ödeyenlerden, 3 Ağustos’a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlere yeni bir imkan tanıdı.

KAYNAK: AA
SGK’dan yapılandırma borçlarına yeni fırsat

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bu tutarları 31 Ağustos’a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödeyenler, katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanabilecek.

Peşin ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

SGK’dan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresinin 31 Temmuz’a kadar uzatıldığı anımsatıldı. Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiğinden dolayı yapılandırmanın peşin ve ilk iki taksitinin son ödeme süresinin 3 Ağustos’a kadar uzatıldığı belirtildi.

Katsayısız yararlanma imkanı

Açıklamada, “Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği ile yapılandıranlardan, 3 Ağustos’a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos’a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Ödeme planlarını peşine dönüştürmek gerekiyor

Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen işverenlerin/sigortalıların bu kapsamda ödeme yapabilmeleri için iş yerlerinin/sigortalılar yönüyle de dosyalarının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek ödeme planlarını peşine dönüştürmeleri gerektiği duyuruldu.

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