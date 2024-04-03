Shakira: Barbie filmi erkekleri kadınlaştırıyor, erkekler erkek kalsın

Kaynak: Haber Merkezi
Shakira: Barbie filmi erkekleri kadınlaştırıyor, erkekler erkek kalsın
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, “Alture” dergisine verdiği röportajda oğulları Milan(11) ile Sasha’nın (9) Barbie filminden nefret ettiklerini söyledi.

Yeni albümünün tanıtımı için sık sık röportaj veren Shakira, 2023 yılının gişe rekortmeni filmi Barbie hakkında da konuştu.

ERKEKLERİ ZAYIF GÖSTERDİLER

Allure dergisine konuşan 47 yaşındaki şarkıcı, filmi oğullarıyla birlikte izlediğini söyledi. Shakira, “Oğullarım filmden nefret etti. Erkekleri zayıf gösterdiğini söylediler. Bir noktada ben de katılıyorum sanırım. İki erkek çocuk yetiştiriyorum. Onların da kadınlara saygı duyarken kendilerini güçlü hissetmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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POPÜLER KÜLTÜR ERKEKLERİN ERKEK OLMALARINI ELİNDEN ALIYOR

“Popüler kültürün, erkeklerin erkek olma, koruma ve sağlama olanaklarını ellerinden almadan kadınları güçlendirmeye çalışmasını seviyorum,” diyen ünlü şarkıcı “Kadınlara özümüzü kaybetmeden, kadınlığımızı yitirmeden her şeyi yapabileceğimize dair tüm araçları ve güveni vermeye inanıyorum” dedi.

8 dalda Oscar aday gösterilen filmi beğenmediğini belirten yıldız, “Bence erkeklerin toplumda bir amacı var ve kadınların da başka bir amacı var. Birbirimizi tamamlıyoruz ve bu tamamlayıcılık kaybedilmemeli” şeklinde konuştu.

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