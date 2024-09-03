Shannon Foynes Limanı Projesi resmen başladı

İki yıllık geliştirme projesinin maliyeti 32 milyon avro olup, Shannon Foynes Limanı ve AB'nin Avrupa'yı Birleştirme Fonu (CEF) tarafından ortaklaşa finanse edildi .

Liman şirketi, Shannon haliçinin önemli bir uluslararası yük merkezi ve açık deniz yenilenebilir enerji merkezi haline gelmesine yardımcı olacağını umuyor.

Bugün başlatılan proje kapsamında 12.000 m² depolama alanına sahip 117 metrelik bir iskele genişletme projesi ve İrlanda'nın en büyük liman bağlantılı lojistik parklarından biri yer alıyor.

38 hektarlık lojistik parkında yaklaşık 12.000 m² depolama alanı için planlama izni mevcut olup, 37.000 m²'den fazla depolama alanı potansiyeli bulunuyor.

Şirketin geçenlerde lansmanını yaptığı Vizyon 2041 Projesi, haliç bölgesinin küresel bir yüzer açık deniz rüzgar merkezi ve ulusal ve uluslararası yük lojistik tedarik zinciri merkezi olmasını hedefliyor.

İrlanda Demiryolları, Foynes'a demiryolu bağlantısını yeniden kuracak. Böylelikle Limerick-Foynes arasındaki yeni otoyol ve çift şeritli ulaşım sistemi ile limana doğrudan erişim sağlayarak Avrupa'nın en kolay erişilebilir 1. Kademe limanlarından biri hâline gelecek.

İrlanda'da bu türden sadece üç adet 1. Kademe liman bulunmaktadır.