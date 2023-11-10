Sharon Stone holding yöneticisinin kendisini taciz ettiği anı açıkladı. Odaya girer girmez başına gelmiş

Dünyaca tanınmış 65 yaşındaki oyuncu Sharon Stone, 1980’li yıllarda Sony Pictures’ın eski bir yöneticisi tarafından tacize uğradığını anlattı.

Sharon Stone holding yöneticisinin kendisini taciz ettiği anı açıkladı. Odaya girer girmez başına gelmiş

BBC’nin haberine göre oyuncu Sharon Stone henüz çok ünlü değilken bir toplantı için ofisine gittiği Sony yöneticisinin önce “Senin hakkında söyledikleri doğru, çok muhteşemsin. Onlarca yıldır senin gibi birini görmedik. Herkes senden bahsediyor çok güzelsin ve o saçların yok mu” dediğini ardından da cinsel organını yüzüne doğru çıkararak kendisini taciz ettiğini söyledi.

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"HEM GÜLÜYORUM HEM DE AĞLIYORDUM"

O zamanlar çok genç olduğunun altını çizen Stone, o sırada ne yapacağını bilemediğini kaydetti: Elbette çok gençtim ve gergin olduğumda ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü temelde çok neşeli biriyimdir ve gülmeye başladım. Aynı anda hem gülüyordum, hem ağlıyordum. Kendimi kaybetmiştim duramıyordum, dolayısıyla o da ne yapacağını bilemedi. Sonunda cinsel organını içeri soktu ve masasına geçti.

İŞ KAYGISIYLA ANLATAMAMIŞ

Sekreterin gelip kendisini dışarı çıkardığını söyleyen Stone, bu olayı o yıllarda anlatamamasını nedenini “Sony beni bir daha asla işe almazdı” sözleriyle açıkladı.

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ÖZÜRLERİ KABUL EDECEK

Yöneticinin ismini açıklamayan oyuncu, Hollywood’da kendisine yıllar boyunca kötü davranan erkeklerin özürlerini her zaman kabul edeceğini belirtti. Özür dilemeyenler için ise şunları söyledi:

Bir daha yanıma oturmayın, çünkü bir daha yanıma oturursanız herkesin ortasında ayağa kalkıp ‘Yanına oturma dedim sana’ diyeceğim, inan bana.

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