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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikâh masasına oturdu. Bodrum’da gerçekleşen düğünde sahneye Sibel Can çıktı. Can, şarkılarını oğlu ve gelini için söyledi.

Galeri Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 22:24
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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi

Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, evlendi. Çift, Bodrum’daki Villa Maçakızı’nda hayatlarını birleştirdi. Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi

Sibel Can, oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikâhın ardından sevilen şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi etmiş ve “evet” yanıtını almıştı.

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü iki gece sürecek. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi

Melisa Ural abisi Engincan Ural ve Merve Kaya'nın bu fotoğrafını nikahtan önce nazar boncuğu emojisiyle paylaştı...

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi

Sibel Can'ın Engincan, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında üç çocuğu var

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Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi

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