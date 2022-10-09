Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi
Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi
Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikâh masasına oturdu. Bodrum’da gerçekleşen düğünde sahneye Sibel Can çıktı. Can, şarkılarını oğlu ve gelini için söyledi.
Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, evlendi. Çift, Bodrum’daki Villa Maçakızı’nda hayatlarını birleştirdi. Düğüne sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.
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Sibel Can, oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikâhın ardından sevilen şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi etmiş ve “evet” yanıtını almıştı.
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Engincan Ural ve Merve Kaya'nın görkemli düğünü iki gece sürecek. Çifti bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmadı.
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Melisa Ural abisi Engincan Ural ve Merve Kaya'nın bu fotoğrafını nikahtan önce nazar boncuğu emojisiyle paylaştı...
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Sibel Can'ın Engincan, Melisa Ural ve Emir Aksüt adında üç çocuğu var