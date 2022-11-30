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Sibel Can’dan oğlu Engincan Ural'ın boşanacağı iddialarına fotoğraflı cevap  

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile geçtiğimiz ay evlenmişti. Çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Basında yer alan iddialar sonrası Sibel Can ve Hakan Ural’dan jet yalanlama geldi. 

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:36
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Oğlu Engincan Ural'ın boşanacağı iddia edilmişti! Sibel Can'dan jet yalanlama  

Sibel Can’dan oğlu Engincan Ural'ın boşanacağı iddialarına fotoğraflı cevap  
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Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 10 Ekim’de Bodrum’da muhteşem bir düğünle evlenmişti.  

Evliliklerinde 2 ayı bile dolduramayan çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. İddiaya göre Merve Kaya, Engincan Ural'ı aldattı, çift bu nedenle ayrılık kararı aldı.

SİBEL CAN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Snobmagazin'de yer alan habere göre; Basına yansıyan bu haber sonrası Engincan Ural'ın annesi Sibel Can'dan ilk açıklama geldi.

Can, çiftin düğün fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaşarak boşanma iddiasını yalanladı.

"BÜYÜK İFTİRA!"

Hakan Ural ise, "Büyük iftira! Ahlaksızca bir haber, yazıklar olsun" diyerek kızgınlığını dile getirdi.


 

 

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