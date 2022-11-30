Sibel Can’dan oğlu Engincan Ural'ın boşanacağı iddialarına fotoğraflı cevap  

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 10 Ekim’de Bodrum’da muhteşem bir düğünle evlenmişti.

Evliliklerinde 2 ayı bile dolduramayan çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. İddiaya göre Merve Kaya, Engincan Ural'ı aldattı, çift bu nedenle ayrılık kararı aldı.

SİBEL CAN'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Snobmagazin'de yer alan habere göre; Basına yansıyan bu haber sonrası Engincan Ural'ın annesi Sibel Can'dan ilk açıklama geldi.

Can, çiftin düğün fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaşarak boşanma iddiasını yalanladı.

"BÜYÜK İFTİRA!"

Hakan Ural ise, "Büyük iftira! Ahlaksızca bir haber, yazıklar olsun" diyerek kızgınlığını dile getirdi.



