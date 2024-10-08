Kaan Sekman'dan olay video! Toplumsal olaylara sessiz kalan ünlüleri eleştirdi

Ünlü Komedyen Kaan Sekman sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımla toplumsal konulara sessiz kalan ünlülere cevap verdi.

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Ünlü isimlerin yaşanan büyük toplumsal konularda verdikleri kaçamak cevaplara gönderme yapan Sekman, son günlerde yaşanan özellikle de kadın cinayetleri ile ilgili mikrofon uzatılan ve net bir şekilde görüş bildirmeden açıklama yapan veya 'şimdi burada konuşmayalım' diyen tüm ünlülere gönderme yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni toplarken Sekman yaptığı eleştiri ile haklı bulundu. Sekman'ın paylaştığı video kimi kesimlerce eleştirilince Komedyen yeni bir açıklama yaptı. Mizahla bile eleştiri kaldıramayan ünlüleri konuşmaktan korkmamaya davet etti.

KAAN SEKMAN KİMDİR?

Kaan Sekban, 18 Ocak 1983'te İstanbul'da doğdu. Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı. On yıl özel bir bankada çalıştıktan sonra beklediği terfiyi alamayınca görevinden istifa etti. Daha sonra oyuncu olmak için atölyelere katıldı ve bir müzikalde rol aldı.

Evinde çektiği ve kurumsal hayatı hicvettiği skeçlerle ünlenen ismin Tebrikler Kovuldunuz! adlı kitabı Haziran 2017'de yayımlandı. Sekban daha sonra Kaan Sekban Saçmalar adlı tek kişilik sahne gösterileri yapmaya başladı.