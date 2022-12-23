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Süper Lig ekibine şok: 3 puanı silindi

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 5 kulübe flaş cezalar verdi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 21:43
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Sıcak gelişme. Süper Lig ekibine şok: 3 puanı silindi

Süper Lig ekibine şok: 3 puanı silindi
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada Kayserispor'un yanı sıra bazı eksikliklerini yerine getiremeyen toplam 3 kulübe puan silme cezası verildiği ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:
"Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig' den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi."

 

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