Sıcak havalarda neleri yapmamalı

Sıcak havalarda neleri fazla tüketmemeliyiz? İşte, ayrıntılar…

Sıcak havalarda neleri yapmamalı

Yaz aylarında günlük öğünler genellikle değişiyor. Dondurma gibi aperatiflerin sayısı artar ve sağlıklı beslenme ikinci plana atılıyor. Ancak temel besinlerden mahrum bırakacak, öğünlerin dengesini bozacak ve şişkinliğe, sindirim sorunlarına ve farklı rahatsızlıklara neden olacak kötü bir ritimde beslenmemeye dikkat etmek gerekiyor.

Hava sıcaklıkları arttığında vücut sıcaklığı da yükseliyor. Vücut sıcaklığını düzenlemek için terleme ile cildi soğutur. Bu da vücut ısısını düşürür. Yaz aylarında vücudun işleyişi değişir, bu nedenle yüksek sıcaklıklara uygun bir diyet yapmamız çok önemlidir.

KAÇINILMASI GEREKEN HATALAR

Her gün dondurma yemek

Buzlu su içmek

Şekerli içecekler içmek
Çiğ sebzeleri çok fazla tüketmek

Hazır sosları tercih etmek

Çok fazla mangal yapmak

Yeterince su içmemek

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