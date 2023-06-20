Sıcak havalarda neleri yapmamalı

Yaz aylarında günlük öğünler genellikle değişiyor. Dondurma gibi aperatiflerin sayısı artar ve sağlıklı beslenme ikinci plana atılıyor. Ancak temel besinlerden mahrum bırakacak, öğünlerin dengesini bozacak ve şişkinliğe, sindirim sorunlarına ve farklı rahatsızlıklara neden olacak kötü bir ritimde beslenmemeye dikkat etmek gerekiyor.
Hava sıcaklıkları arttığında vücut sıcaklığı da yükseliyor. Vücut sıcaklığını düzenlemek için terleme ile cildi soğutur. Bu da vücut ısısını düşürür. Yaz aylarında vücudun işleyişi değişir, bu nedenle yüksek sıcaklıklara uygun bir diyet yapmamız çok önemlidir.
KAÇINILMASI GEREKEN HATALAR
Her gün dondurma yemek
Buzlu su içmek
Şekerli içecekler içmek
Çiğ sebzeleri çok fazla tüketmek
Hazır sosları tercih etmek
Çok fazla mangal yapmak
Yeterince su içmemek