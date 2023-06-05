Sıcak havanın kadınlara büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Op. Dr. Ayşegül Kalın Ayçiçek, “Sıcak hava vajinal enfeksiyona neden olabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

Sıcak havanın kadınlara büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Kalın Ayçiçek, yaz aylarında aşırı terlemenin jinekolojik hastalıkları beraberinde getirebileceğini vurgulayan dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Sıcak havaların jinekolojik hastalıklara sebep olacağını ifade eden Op. Dr. Ayşegül Kalın Ayçiçek, “Sıcak havalarda artan terleme, vajinadaki ph dengesini bozabilir ve bakteriyel vajinoz riskini artırabilir” sözlerini kullandı.

“İÇ ÇAMAŞIRININ PAMUKLU OLMASI VE GÜNLÜK OLARAK DEĞİŞTİRİN”

Op. Dr. Ayçiçek, “Yaz aylarında sıcak ve nemli ortamlar mantar enfeksiyonu riskini artırabilir” diyerek alınacak şu tedbirleri sıraladı:

“İç çamaşırının pamuklu olması ve günlük olarak değiştirilmesi, vücudu sıkan ve havasız bırakabilecek, dar kıyafetler giymekten kaçınılması, denizden çıktıktan sonra ıslak olan mayo ve bikinilerin değiştirilmesi gibi önlemler, vajinal sağlığı koruyarak rahat bir yaz geçirilmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark edilmesi durumunda kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulması gerekir”

VAJİNAL ENFEKSİYON NEDİR?

Vajinal enfeksiyon veya vajinit; üreme sisteminin bir parçası olan vajina dokusunun çeşitli mikroorganizmalar ya da vajinal floranın bozulması sebebiyle iltihaplanması durumunda meydana gelen sağlık problemini ifade eder. Sağlıklı bir bireyde vücudun tüm dış dokularında olduğu gibi, genital bölgeyi oluşturan vulva ve vajina bölgelerinde de sayısız mikroorganizma barınmaktadır. Bu organizmaların büyük çoğunluğu vücutta olumsuz bir etki oluşturmaz, hatta fayda sağlar ve bahsedilen bölgelerde koloniler oluşturarak zararsız şekilde yaşamını sürdürür.

Bu organizmaların kolonize olması sayesinde vücut dokuları için zararlı olabilecek başka mikroorganizmalar dokularda üreme şansı bulamaz. Ancak çeşitli nedenlerle zararsız mikroorganizmaların sayısında azalma meydana gelirse, vajina dokusunda iltihaplanmaya yol açan organizmaların sayısında artış görülür ve vajinit meydana gelir. Vajinal enfeksiyonun bir diğer sebebi vücutta bulunmayan zararlı bazı organizmaların doğrudan genital bölgeye bulaşmasıdır.

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