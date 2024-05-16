Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin intikam planını ortaya çıkardı

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Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'nin intikam planını ortaya çıkardı
Ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gaziantep-Karagümrük maçının hakemi Zorbay Küçük için ağır sözler sarf etti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında kriz yaşanmıştı.

Karagümrük Kulübü'nün, Mehmet Büyükekşi'nin istifasını isteyen kulüplerin başında geldiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Karagümrük Kulübü daha sonra bu haberi, "Sanıyoruz ki bu durum, TFF'ye ve medyaya, kendilerini bilgi sızdırmakla görevli sanan kişi veya kişilerin, haberin sonuçlarından menfaat umma çabasından kaynaklanmıştır" ifadesiyle yalanlasa da taraflar arasında soğuk savaş devam ediyordu.

Süper Lg'in 37. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Kritik karşılaşmaya Zorbay Küçük'ün atanmasına eski hakem, ünlü yorumcu Ahmet Çakar çok sert tepki gösterdi.

Çakar sosyal medya hesabından, "Mehmet Büyükekşi Karagümrük’ten intikamını nasıl alacağını anladım. Ey Zorbay Küçük yanlış yaparsam ölene kadar peşindeyim" mesajı paylaştı.

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Ahmet Çakar daha sonra da Gaziantep'in oynadığı karşılaşmalarda yabancı VAR hakeminin bulunmamasına gönderme yaparak, "Ey “ByLock”çu Mehmet Büyükekşi. Bir dönem başkanlığını yaptığın Antepspor-Karagümrük maçına bakalım yabancı VAR hakemi atayabilecek misin?" sorusunu yöneltti.

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