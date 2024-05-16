Yaban atı ailesi kameraya yansıdı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Şevki Şimşek Yaylacık Ormanı, doğanın vahşi güzelliklerine ev sahipliği yapıyor. Doğasever Şevki Şimşek'in ormanda yaptığı bir gezinti sırasında drone ile çektiği görüntülerde, yaban atları ve yavruları doğanın içinde özgürce dolaşırken kaydedildi.

Şevki Şimşek'in drone kamerasıyla yakaladığı görüntülerde, gruplar halinde dolaşan onlarca yaban atı yer alıyor. İlk başta drone'u fark etmeyen atlar, cihazın sesini duyunca hızla ormanın derinliklerine doğru uzaklaşarak gözden kayboldular.