Sıcaklar asayişi böyle bozuyor. Uzmanı açıkladı

Adli Psikiyatri Servisi Sorumlu Hekimi Muhammet Emin Dağüstü, sıcak havaların insan vücudundaki stresörleri etkilediğini bununda kişinin ruhsal zemininde olan ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını kaydetti.

KAYNAK: İHA
Sıcaklar asayişi böyle bozuyor. Uzmanı açıkladı

Kayseri Şehir Hastanesi Adli Psikiyatri Servisi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Muhammet Emin Dağüstü, sıcak havaların insan psikolojisini etkilediğini kaydederek şunları dile getirdi:

“Hava durumu genel itibariyle insan psikolojisini etkiler. Bunun psikiyatri de yapılaşmış çokça çalışması var. Sıcaklık insan psikolojisini ve saldırganlığı ve intihar riskini artırma açısından, uykusuzluğa sebep olduğu için bundan dolayı huzursuzluk hali ortaya çıkıyor. Buna bağlı diğer psikiyatrik sorunları da ortaya çıkartır. Sıcaklık hem insan sağlığını hem de psikolojik durumunu etkiler. Kayseri’de neredeyse her gün bir olay var. Yakın dönemde trafik kazalarına ve silahla insanların birbirlerine zarar vermesine şahit olduk. İnsanın kendi zemininde bir ruhsal bozukluk yoksa ortaya çıkartır diyemeyiz ama bir stresör olduğu için kişinin ruhsal zemininde olan ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Bu şekilde dolaylı yönden bir etkisi vardır diyebiliriz”

“SIVI ALIMINI ARTIRMAK VE OLABİLDİĞİNCE SICAKLIKTAN KAÇINMAK GEREKİR”

Sıcaklıktan uzak durulması ve sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Dağüstü şunları belirtti:

“Herhangi bir kişiyi yeterince zorlarsanız onda ruhsal bozukluk ortaya çıkartabilirsiniz. Burada zeminde olan şeyleri değiştirmek çok kolay değil. O yüzden sıcaktan ne kadar uzak kalırsak biraz daha bunalım ve saldırganlık halinden uzaklaşmış oluruz. Bununla beraber beynin zaten kendisini soğutma mekanizması var. Bu mekanizmayı desteklemek için özellikle sıvı alımını artırırsak iyi olur. Yayınlanan makalelerde de en fazla önerilen şey sıvı alımıdır. Sıvı alımını artırmak ve olabildiğince sıcaklıktan kaçınmak yapabileceğimiz şeylerdir”

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