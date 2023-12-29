Köşedeki dükkana hızlı bir şekilde koşmanın donmayla sonuçlanabileceği Rus şehri Yakutistan’da sıcaklığın dayanılmaz seviyelere düştüğü bölgede çekilen video şoke etti.

Bu görüntülerin çekildiği ülke Yakutistan'da hava sıcaklıkları -80 dereceye kadar düştü. Söz konusu hava değişimiyle beraber birçok hayvan hareket halindeyken donarak telef oldu.

Görüntüleri izleyenler hayrete düştü.

YAKUTİSTAN: DÜNYANIN EN SOĞUK ŞEHİRLERİNDEN

Yakutistan diğer bir adıyla Saha Cumhuriyeti, Rusya bünyesinde bulunan federe cumhuriyetlerden biri. Bölgede yaşayan insanların çoğunluğu Yakutlardır. 3 milyon 103 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan bölgede yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor.

Doğu Sibirya'da uzak bir şehir ve iki şeyle ünlü: klasik masa oyunu Risk'te yer alması ve ikna edici bir şekilde dünyanın en soğuk şehri olduğunu iddia edebilmesi.

ÖLDÜRÜCÜ SOĞUKLAR

Eksi 5C'de soğuk oldukça canlandırıcı ve ısınmak için gereken tek şey hafif bir şapka ve atkı. Eksi 20C sıcaklıkta burun deliklerinizdeki nem donar ve soğuk hava öksürmemenizi zorlaştırmaya başlar. Eksi 35C'de hava, maruz kalan cildi hızla uyuşturacak kadar soğuk olacak ve donma tehlikesini sürekli hale getirecek. Eksi 45C'de gözlük takmak bile zorlaşıyor: metal yanaklarınıza yapışıyor ve çıkarmaya karar verdiğinizde et parçalarını kopartıyor.