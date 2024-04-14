Sıcaktan bunalan çocuklar Porsuk Çayı’nda serinledi

Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan çocuklar Porsuk Çayı’nda serinledi
Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artması sonrası bunalan çocuklar Porsuk Çayı’nda serinledi. Çocuklar çevredeki vatandaşların uyarılarını umursamadan çaya girerek serinledi.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Porsuk Çayı’nda yüzerek serinlemeye çalışan çocukların tehlikeli hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları her geçen gün artıyor. Bugün de hava sıcaklığı 26 dereceye kadar yükselirken, bunalan ve serinlemek isteyen 3 çocuk yüzmek için Porsuk Çayı'na girdi. Normalde yasak ve tehlikeli olmasına rağmen eğlence uğruna kuralları umursamayan çocuklar çevredeki vatandaşların endişelenmesine neden olurken, suyun kenarında oturan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

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