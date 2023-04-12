12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şiddet gören bebek devlet korumasında

Küçükçekmece’de iddiaya göre madde bağımlısı anne ve babası tarafından darp edilen çocuk, vatandaşların şikayetiyle polis tarafından alındı. Çocuk devlet korumasına alınırken, anne ve baba gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:41
Takip Et

Şiddet gören bebek devlet korumasında

Şiddet gören bebek devlet korumasında
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam üzeri Küçükçekmece Sefaköy’de yaşandı. İddiaya göre, yolda giden ve yanlarında bebek bulunan çift, tartışıp bağrışmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar, çifte tepki gösterdi. 

Bu sırada Sevda Köklü isimli bir vatandaş bebeği alıp polise haber verdi. Bebeği anneden alan Köklü, bebeğin başında ve yüzünde yaraların olduğunu gördü. Adamın kadının üzerine yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürdü. Ardından çiftten alınan ve darp izleri bulunan bebek ise koruma altına alındı.

Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı gören ve çocuğu kadından alan Sevda Köklü isimli görgü tanığı ise, “Sefaköy’de yürürken anne ve babanın kavgasına şahit oldum. Ellerinde çocuk vardı ama yaşını hatırlamıyorum, kafasında yaralar vardı. Bebek hiç iyi durumda değildi. Bebeği teslim etmek istemedik, çocuğu darp etmişlerdi. Polis gelince de baba, anneye darp girişiminde bulundu” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Asya devinden ABD'yi ve Japonya'yı kızdıracak tepki
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Trabzonspor Andrea Pirlo ile anlaştı
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
﻿Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.