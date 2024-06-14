Şiddet olayıyla gündeme gelen huzurevinde yeni skandal. Gerçeği ortaya çıkaran müdür işten çıkarılmış

Beykoz Kavacık’ta bulunan bir huzurevi, ilk olarak akıl almaz bir şiddet olayıyla daha sonra ise Süreyya Sözer’in 'Beni kurtar' yazılı yardım çığlığıyla ülke gündemini ele geçirmiş ve ülke genelinde yoğun tepkiye neden olmuştu.

Art arda yaşanan skandalların ardından, söz konusu huzurevinde yeni iddialar ortaya çıktı.

"BUNLAR YAŞLI, SANRI GÖRÜYORLARDIR”

Süreyya Sözer'in kendisini alması için oğluna yazdığı not kağıdı, Nurcan isimli bakımevi çalışanının başka hasta geldiği için avluya atmıştı.

Süreyya Sözer'in oğlu Serkan Sözer, yaşanan şiddet olayıyla ilgili "Bunlar yaşlıdır, sanrıları vardır, gerçeği yansıtmıyor cümlesinin arkasına sığınmak suretiyle bu insanlara şiddet uyguluyorlar" açıklamasında bulundu.

BAKIMEVİNİN ESKİ MÜDÜRÜ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

Huzurevinde kısa bir süre görev yapan eski müdür, bir televizyon kanalında bir başka skandalı ortaya çıkardı. Bakımevinin eski müdürü, görevinde yalnızca 10 gün kalabildiğini, 10 gün sonra iş akdinin iptal edildiğini belirterek bu durumun sebebinin gördüğü belgeler olduğunu açıkladı.

Eski müdür, belgelerde huzurevinin başhemşiresinin ilkokul mezunu olduğunu öne sürerken şahit olduğu usulsüzlüğü bakımevi sahiplerine söyledikten sonra işten çıkarıldığını şu ifadelerle anlattı: "Kendini 17 yıldır başhemşire olarak tanıtan Nurcan isimli şahsın ilkokul diplomalı bir temizlik görevlisi olduğunu ortaya çıkarınca işten çıkarıldığımı öğrendim"

YAŞLILARA ENJEKSİYONU DA O YAPIYORMUŞ

Huzurevinin eski müdürü, şimdilerde benzer bir görevde bulunduğu için kimliğinin gizli kalmasını talep etti. Başhemşirenin diplomasının olmamasına rağmen hastalara ve yaşlılara enjeksiyon işlemi de yaptığını ifade eden müdür, huzurevinde kalan 24 kişinin ailelerini teker teker arayıp bilgilendirme yaptığını belirterek "Şok oldular, herkes çok sinirlendi. Nurcan başhemsire isimli kişiye diplomasının nerede olduğunu sorduğum zaman kendisi cevap veremedi, hiçbir şekilde diplomayı ortaya çıkaramadı" açıklamasını yaptı.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR SKANDAL"

İki yılın ardından diplomanın halen ortaya çıkmadığını ileten eski müdür, "Akıl almaz, büyük bir skandal bu, dünya çapında bir skandal." ifadesini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Beykoz Kavacık’ta bulunan bir huzurevinde, 8 Haziran Cumartesi akşamı meydana gelen skandal, kamuoyu tarafından tepkilerin odağı haline gelmişti. İddialara göre, Mehmet Şakir Ö. isimli bir sağlık görevlisi, huzurevinde ikamet eden A.G., İ.Y. ve D.A.Ç. isimli bireylere fiziksel şiddet uyguladı. Olaya ait görüntüler ise vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Söz konusu görüntülerin sosyal medya mecralarında yayılmasının ardından, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri mağdur huzurevi sakinlerinin ve yöneticilerin ifadelerini aldı.

Açılan soruşturma kapsamında, Mehmet Şakir Ö. Kavacık'ta gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından, mala zarar verme ve taksirle yaralanma suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.