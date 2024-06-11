Beykoz'daki huzurevinde kan donduran görüntüler ortaya çıkmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

Beykoz, Kavacık'taki bir huzurevinde, 8 Haziran Cumartesi akşamı meydana gelen olay, toplumun dikkatini çekti. İlgili iddialara göre, Mehmet Şakir Ö. isimli bir sağlık görevlisi, merkezde ikamet eden A.G., İ.Y. ve D.A.Ç. isimli bireylere fiziksel müdahalede bulundu. Bu olaya ait görüntüler, vatandaşlar tarafından mobil cihazlarla kayıt altına alındı.

Söz konusu görüntülerin sosyal medya mecralarında yayılmasının ardından, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği harekete geçti. Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, polis ekipleri yaşam merkezine giderek, mağdur sakinler ve yöneticilerin ifadelerini topladı. Soruşturma kapsamında, Mehmet Şakir Ö. Kavacık'ta gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından, mala zarar verme ve taksirle yaralanma suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Huzurevinin penceresinden kaydedilen ve bir hastanın maruz kaldığı şiddeti gözler önüne seren görüntüler, toplumsal tepkiyi beraberinde getirdi. Kayıtlarda, sağlık görevlisinin hastayı yatağa yatırırken ona bağırarak şiddet uyguladığı açıkça görülüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından il müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö.'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir.

Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız" denildi.