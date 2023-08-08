Şiddete ilaç olacak kanuni düzenleme

Meclis bugün Akbelen ormanını görüştükten sonra tatile girmeyip çalışmalarına devam etse ve git gide daha da büyük bir sorun haline gelen bireysel silahlanmayı ele alsa keşke.

Örneğin bir milletvekili Ceza Kanunu’nda şöyle bir düzenleme yapılmasını istese iyi olmaz mı?

- Ellerinde ruhsatsız silah bulunduranlar 15 gün içinde bunları bulundukları yerlerdeki emniyet müdürlüklerine götürüp teslim etmeleri halinde haklarında herhangi bir yasal işlem yapılmaz.

- 15 günlük silah teslim süresinin ardından ruhsatsız silahla yakalananlara en az 5 yıl hapis cezası verilir. Bu cezada hiçbir şekilde indirim uygulanmaz.

- Güvenlikle ilgili görevlerde çalışanlar silah bulundurmaya devam eder.

- Görevi güvenlikle ilgili olmadığı halde ellerinde ruhsatlı silah olanlar da silahlarını emniyet müdürlüklerine teslim ederler. Bu kişiler 30 yaşından büyükse, şimdiye kadar hiçbir suça karışmamışsa, silah bulundurma gerekçeleri uygun bulunursa ve ruhsal muayeneleri olumlu sonuç verirse ruhsat alabilir.

- Silah kaçakçılığı yapanlar ve kaçak silah üretiminde bulunanlar hakkında 15 yıl hapis cezasına hükmolunur.

...

Kanun önerisini veren milletvekili gerekçe olarak şunları yazabilir:

-Bireysel silahlanmaya karşı çalışmalarıyla tanınan Umut Vakfı’nın belirlemelerine göre insanların elinde yaklaşık 36 milyon ruhsatsız silah var. Bu silahlarla her gün ortalama 10 kişi öldürülürken 20 kişi de yaralanıyor.

-10 yıl önce cinayetlerin yüzde 50’si silahla işlenirken bu oran günümüzde yüzde 85’e çıkmış bulunuyor.

-Bir hukuk devletinde ‘Can ve mal güvenliğimi kendim sağlarım. Silah taşır ve gerekirse kullanırım’ şeklindeki bir anlayış düşünülemez. Kaba kuvvete başvurarak, silah kullanarak, kan dökerek hiçbir sorunun çözülemeyeceğini herkesin bilmesi gerekir. Uzlaşmazlıklar ya konuşup anlaşarak ya da mahkemelere başvurarak çözülür.

-Toplumun üçte birinde öfke kontrolü sorunu var. Bunun dışında ruhsal hastalığı olup tedavi olmayanlar ile uyuşturucu kullananların sayısının her geçen gün artması da bireysel silahlanmanın nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu açıkça ortaya koyuyor.

-Yürürlükteki kanuni düzenlemeler bireysel silahlanmayı önlemeye yetmiyor. Ruhsatsız silahla yakalanan biri bir gün bile hapis yatmadan yaklaşık 6 bin lira para cezası ödeyerek kurtulabiliyor.

-Bu tabloyu daha vahim boyutlara ulaşmadan el birliğiyle değiştirmek zorundayız.

-Kanun önerisi bu gerekçeyle hazırlanmıştır.

...

Tam yazıyı tamamlamıştım ki telefonumda bir emekli dostun paylaştığı fıkrayı gördüm.

Yazının ruhuna uygun düştüğü için aynen alıyorum:

“Teksas’ta iki kadın kaldırımda yürürken önlerinde giden bir adam belindeki tabancayı çıkarmış, havaya bir el ateş etmiş.

Kadınlardan biri “Aman Tanrım!” diye haykırmış, “Teksas’ı İstanbul’a çevirecekler.”

Arkadaşı bu sözlere tepki gösterip “Sen de amma abartıyorsun ha!” demiş, “İstanbul’a benzemek öyle kolay mı şekerim? Orada herkesin evinde, elinde, belinde silah varmış... ”