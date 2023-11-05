Şiddetli kavga uçağı geri döndürdü

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Köln seferini yapan uçağında tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu uçak İstanbul'a geri iniş yaptı. Uçağa çağrılan polis şüphelileri gözaltına aldı.

Şiddetli kavga uçağı geri döndürdü

Gazete Avrupa'nın haberine göre; Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Köln seferini yapan uçağında şiddetli bir kavga yaşandı.

İddiaya göre down sendromlu çoğuyla seyahat eden bir yolcuya, uçaktaki başka bir yolcu “Çoçuğuna sahip çık” demesi üzerine tartışma başladı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kule ile irtibata geçen kokpit ekibi dönüş kararı aldı.

Uçak İstanbul’a emniyetli bir şekilde iniş yaptı. Uçağa çağrılan polis şüphelileri gözaltına aldı. Uçaktaki kavga anları ise bir yolcunun telefon kamerasına böyle yansıdı.

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