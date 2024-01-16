Şifa dolu meyveyi sakın böyle tüketmeyin. Komalık ediyor

Cennet hurması ya da Trabzon hurması adıyla bilinen meyvenin olgunlaşmadan önce ve aç karnına tüketilmesinin sağlığa zararlı olabileceği belirlendi

Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmenin önemli olduğu vurgulandı.

Dengeli ve düzenli beslendiğinizde bağışıklık sisteminizin kuvvetlendiği ve böylece hastalıklara karşı korunduğunuz ifade edildi.

Ancak bazen çok açken yediğiniz bazı gıdaların vücudunuza farkında olmadan ciddi zararlar verebileceği hatırlatıldı. Bu gıdaların zamanlamasına dikkat etmediğinizde vücudunuza zarardan çok yarar sağlayabileceği söylendi.

CENNET HURMASI NASIL YENMELİ?

Cennet hurmasının olgun olup olmadığına bakmanız gerektiği söylendi. Cennet hurmasının olgunlaşmamış halinde 100 gramda yaklaşık 13 gram şeker bulunduğu bildirildi.

Bu kadar yüksek bir şeker miktarına sahip olduğu için meyvenin aç karnına tüketilmemesi önerildi.

Bunun sebebi de doğal olarak kan şekerinin hızlıca artmasına neden olması açıklandı.