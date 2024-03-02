Şifa saçan ot kadınların korkulu rüyası vajinal mantara iyi geliyor

Son dönemde doğal ürünler ve şifalı bitkilerin ilgi gördüğü biliniyor. Fakat bunlara başvurmadan evvel doktorunuza başvurmanız gerektiği unutulmamalı.

Ekinezya otu, şifa veren bir bitki olarak tanınıyor. Kadınların sıkça yaşadığı vajinal mantar enfeksiyonuna karşı etkili olduğu belirtiliyor.

Ekinezya çayının faydaları nelerdir?

Ekinezya çayı, doğal bir antioksidan olarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları daha rahat geçirmeye yardımcı olur. Kan şekerini dengeler ve açlık hissini azaltır. Vücuttaki ağrılara karşı antiinflamatuar bir etkiye sahiptir. Ekinezya çayı içmek, sakinlik ve huzur verir. Bu da kaygı ve depresyon gibi ruhsal sorunlara iyi gelir. Vücuttaki ödemi idrar yoluyla atarak toksinlerden arınmaya katkı sağlar. Ekinezya çayı, eklem ve kas ağrılarının iyileşmesine destek olur. Baş ağrılarını da hafifletir. İltihaplı ve enfeksiyonlu hastalıkların tedavisine de fayda sağlar. Solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı veya astım gibi çeşitli rahatsızlıklarda vücudu korur.

Ekinezya çayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Ekinezya çayı, bağışıklığı güçlendirdiği için grip, soğuk algınlığı nezle gibi gribal enfeksiyonlara karşı etkilidir. İçinde A,B ve E vitaminleri bulundurduğu için vücudu canlandırır ve enerji verir. Ekinezya çayı, iltihap giderici bir çaydır. Bu sayede vücuttaki iltihaplı bölgelerin daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Ekinezya çayı, kadınların sık karşılaştığı vajinal mantar ve idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlarda da vücudu destekler. Ekinezya çayı, cilt problemlerinin tedavisine de katkıda bulunur. Egzama, mantar gibi cilt hastalıklarında ekinezya çayı içmek faydalı olabilir.

Ekinezya çayı nasıl demlenir, ne kadar tüketilmelidir?

Ekinezya çayını demlemek için bitkinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri kurutularak kullanılır. Kişi sayısına göre ayarlanan miktar sıcak suya atılarak 10 dakika kadar demlenir. Bitkinin suya bıraktığı özü sayesinde çay hazır olur. Ekinezya çayı, aç karnına içildiğinde kan şekerini dengeleyerek açlık hissini bastırır. Bu da kilo vermek isteyenler için yararlı bir etkidir. Ekinezya çayının tadı acımsı olduğu için demledikten sonra bal ekleyerek tatlandırılabilir. Süzerek içmek çayın daha homojen olmasını sağlar. İsterseniz bal ve limon ile servis yapabilirsiniz. Ekinezya çayının günde 2-3 fincandan fazla içilmemesi önerilir. Ayrıca 10 günden uzun süre ekinezya çayı kullanmamak gerekir. Çünkü fazla tüketimi bazı sorunlara yol açabilir. Özellikle karaciğer nakli olanlar veya karaciğer hastalığı olanlar ekinezya çayı içmemelidir. Bitki yüksek alerji riski taşır. Alerjik astımı veya alerjik reaksiyonu olan kişilerin de ekinezya çayı içmemesi gerekir.

Vajinal mantar nedir?

Vajinal mantar, vajina ve vulva (vajina girişi) bölgesinde kaşıntı, akıntı ve kızarıklığa neden olan bir mantar enfeksiyonudur.

Bu enfeksiyona genellikle kandida albikans adlı bir mantar türü sebep olur. Bu enfeksiyon birçok kadını etkiler ve hayat kalitesini düşürebilir.

Vajinal mantar genellikle ilaç veya bitkisel yöntemlerle tedavi edilebilir. Fakat bazen tekrarlayabilir, ilaçlara karşı dirençli olabilir, kronik bir sorun haline gelebilir. Bu durumda daha uzun ve farklı bir tedavi gerekebilir.