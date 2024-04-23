Ortak kullanım alanlarına dikkat. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Kadın ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, vajinal mantar enfeksiyonları hakkında değerli bilgiler verdi.

Dr. Allahverdiyeva, vajinal mantar enfeksiyonlarının kadınlar arasında yaygın olarak görülen bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı ve şu açıklamalarda bulundu:

“Vajinal mantarlar, cinsel temas yoluyla geçebileceği gibi, tuvaletler, hamamlar ve saunalar gibi ortak kullanım alanlarından da bulaşabilirler. Hastaların belirtileri ve doktor muayenesi sonucunda elde edilen bulgular, vajinal mantar enfeksiyonlarının tanısını kolaylaştırır. Ancak, tedaviye direnç gösteren veya sık sık tekrarlayan enfeksiyonlar için ek laboratuvar testleri ve kültür analizleri gerekebilir.”

VAJİNAL MANTAR NEDİR?

Vajinal mantar enfeksiyonu, genellikle Candida albicans adı verilen bir mantar türünün neden olduğu, birçok kadını etkileyebilen ve vajina ile vulva bölgesinde kaşıntı, akıntı ve tahrişe yol açan bir sağlık sorunudur. Bu enfeksiyon çoğunlukla basit bir ilaç tedavisi veya doğal yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak bazı durumlarda enfeksiyon sıkça tekrarlayabilir, ilaçlara karşı direnç gelişebilir ve kronik bir hale dönüşerek kadının yaşam kalitesini düşürebilir.

VAJİNAL MANTARIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Birçok kadın, yaşamları boyunca en az bir kez vajinal mantar enfeksiyonu deneyimi yaşar. Vajinal mantar enfeksiyonunun belirtileri şunlardır:

- Vajinal bölgede yanma hissi

- Vajina ve çevresinde kaşıntı

- Yoğun ve alışılmadık beyaz renkte akıntı

- Sık idrara çıkma ve idrar yaparken yanma hissi

- Vajina bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik veya döküntü

- Cinsel ilişki sırasında ağrı

VAJİNAL MANTAR TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Vajinal mantar enfeksiyonunun tedavisinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır:

- Vajinal mantar için kremler

- Vajinal fitiller

- Oral yoldan alınan antifungal haplar

- Doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri