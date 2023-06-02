Şifalı ot toplamaya çıktı, Uludağ’da kayboldu

Bursa’da, şifalı bitki toplamak için Uludağ'ın eteklerine çıkan, Kadir Fidan (74), kayboldu. 32 saattir kendisinden haber alınamayan Fidan için arama çalışması başlatıldı.

Şifalı ot toplamaya çıktı, Uludağ’da kayboldu

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde 'Otçu Kadir' lakabıyla tanınan Kadir Fidan, dün saat 08.00 sıralarında Uludağ'ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı. Geri dönmeyen Fidan'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD koordinesinde Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 32 saattir haber alınamayan Fidan'ı bulmak için 50 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu. Üç iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmaları, Zeyniler ve Kaplıkaya bölgesinde devam ediyor.

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(Kaynak: DHA)

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