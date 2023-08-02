Sıfır araçta fiyat sorunu çözüldü. Bakanlık duyurdu

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler kapsamında, galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununun ortadan kalktığı, fiyatların 3 haftadır artış göstermediğini belirtti. Artık sıfır araçlara barkodlu sistem geleceğini duyurdu.

Sıfır araçta fiyat sorunu çözüldü. Bakanlık duyurdu

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe sıfır araç sorununun çözüldüğünü ve fiyat artışlarının durduğunu açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; otomotiv sektörüne ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın başkanlığında tüm sektör paydaşlarının katılımıyla istişare ve toplantılar yapılarak, değerlendirmeler yapıldı.

Bu değerlendirmeler sonucunda, ağustos-eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili düzenlemeler yapıldı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu.

“ARAÇ BAŞINA 300 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gelinen noktada son düzenlememiz olan araç alım satımında kural ihlalinde araç başına 300 bin lira idari para cezası uygulamasıyla birlikte, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin etkisiyle, araç satışlarının oto pazara yönelmeye başladığı, bununla birlikte vatandaşlarımızda fiyatların düşüşe geçeceği beklentisi ağırlık kazandığından, bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür. Bu düzelme ve yatay seyir sürecinin fiyatlar düşene kadar bir süre daha böyle devam edeceği umulmaktadır.

Öte yandan bu düzenlemelerimiz galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununu da ortadan kaldırmıştır. İyi niyetli ve ticaret etiğine uygun hareket etmeyen oto satıcılarının piyasayı manipüle etmesi ve sayılarının da bir hayli fazla olması sebebiyle fiyat normalleşmeleri bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Yüksek kar alışkanlıklarını terk etmeye direnenlere rağmen fiyatlar 3 haftadır artış göstermemekte, süreç şu anda planladığımız şekilde ilerlemekte ve yer yer fiyatlarda düşüşler de gözlemlenmektedir.”

“İLAVE TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK”

Açıklamada, piyasa bozucu faaliyetlerin takip edileceği ve vatandaşları mağdur edenlere karşı yasal yaptırımların devreye alınacağı belirtildi.

Bakanlık, ilave başka tedbirler ve düzenlemelerin hemen hayata geçirileceği ifade edildi.

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