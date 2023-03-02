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Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı

Trabzon'da, satın aldığı sıfır kilometre cipte oluşan elektronik arıza nedeniyle satıcı şirkete dava açan Sabri Kızıltan, 4,5 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 19:52
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Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı

Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
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 DHA'nın haberine göre; talep edilen bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme, 'kusurlu' olduğu tespit edilen aracın 'güncel bedeli' ile iadesine hükmetti. Kızıltan, "Türk adaletine güvenin. Bizim davamız belki de emsal oluşturdu" dedi.

Ortahisar ilçesinde oturan Sabri Kızıltan, 5 yıl önce sıfır kilometre cip satın aldı. Cipin elektronik göstergesinde ikaz ışıklarının sürekli yandığını fark eden Kızıltan, durumu yetkili servise iletti. İkaz ışıklarının yanı sıra şanzıman aksanı ile park konum sensörünün bozulup, çarpışma önleyicisinin de devre dışı kaldığını öğrenen Kızıltan, yetkili servisten arızanın giderilmesi ya da değişimi konusunda olumsuz dönüş alınca mahkemeye başvurdu. Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde satıcı şirkete açılan davada; Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 6 mühendis akademisyenden oluşan bilirkişi heyeti, araçta teknik inceleme yaptı.

Test sürüşlerinin ardından heyet, davacı kişiyi haklı bulup, araçtaki arızaların sürüş güvenliğini tehlikeye sokacak kapasitede olduğu yönünde rapor ortaya koydu. Talep edilen bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme, 'kusurlu' olduğu tespit edilen aracın 'güncel bedeli' ile iadesine hükmetti. İstinaf mahkemesi de kararı onadı. 4,5 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Kızıltan'a güncel tutar ödendi.

'ARAÇTA BEYİN ARIZASI VARDI'

Davanın 4,5 yıl sürdüğünü belirten Sabri Kızıltan, "Bugün artık bedeli milyonlarla ölçülen bu aracın ilk kullanımda çeşitli arızalar verdiğini fark edip, yetkili servise başvurduk. Bayi arızayı kabul etmedi ve biz de hukuki süreci başlattık. Bilirkişi heyeti, aracın üretimden sorunlu olduğunu ve elektronik arıza bulunduğunu tespit etti. Daha sonra mahkeme de hakkımızı teslim ederek, güncel bedeli ile iade kararına hükmetti. Araçta beyin arızası vardı. Şanzıman aksanı bozuldu, çarpışma önleyiciyi devre dışı kaldı. Park konum sensörleri bozuldu ve daha birçok özelliğini etkiledi. Elektronik arıza olunca içinde sensör olan aracın bütün donanımlarını bozmuş oldu. Avrupa ve Amerika'da aynı aracın aynı arızalardan dolayı toplatıldığını da öğrendik" dedi.

Türk adaletine güvenilmesi gerektiğini belirten Kızıltan, "Bize birtakım zorluklar çıkarıldı. Sonuçta can güvenliğimiz tehlike altında. Bu aracı 5 yıl boyunca kullanmak zorunda bırakıldık. İnsan, 'Avrupa'da kullanıcının canı değerli de Türkiye'de değil mi?' diye düşünüyor. Aynı araçta bu şekilde benzer arızalar yaşayan tüketicilere acizane tavsiyemiz, araçlarının garantisi bitmiş olsa bile dava açma hakları var. Türk adaletine güvenin. Bizim davamız belki de emsal oluşturdu. Farklı kullanıcıların dava süreçleri, bu nedenle daha kısa sürebilir" diye konuştu. 

 

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