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Lüks cip su kanalına uçtu

Bolu’da D-100 karayolunda seyir halinde giden lüks cip kontrolden çıkıp savrularak su kanalına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 23:31
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D-100de lüks cip su kanalına uçtu

Lüks cip su kanalına uçtu
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(İHA)- Kaza, saat 21.45 sıralarında Dağkent Mahallesi mevkiinde D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Bilal Eren Y. idaresindeki 67 ABF 141 plakalı cip, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. 

Kontrolden çıkan lüks araç, savrularak su kanalına uçtu. Betona çarpan cip, İstanbul istikametine doğru ters dönerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri yaralıyı araçtan çıkarıp ambulansa taşıdı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 Kazanın etkisiyle hava yastıkları açılan ve ön camında kırık olduğu görülen lüks araçta ise ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta oluşması muhtemel bir yanmanın önüne geçildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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