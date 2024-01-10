Şifreyi tuşladı hayatı karardı! Benim başıma gelmez demeyin

Telefonla arayarak dolandırıcılık yapılması sık sık gündeme geliyor. Özellikle dolandırıcılar, mobil bankacılık şifresi isteyerek hesaplardan para çekiyor. Bu olaylardan biri de Kastamonu’da yaşayan Özgül Salcıoğlu’nun da başına geldi.

Olaya göre dolandırıcılar, kendilerini banka personeli olarak tanıttı hesaba sigorta priminin yatırılacağını söyledi. Kendisini arayan dolandırıcılara mobil bankacılık şifrelerini paylaşan Salcıoğlu'nun hesabı üzerinden kredi çekilmesi ile 130 bin TL dolandırıldı.

Dolandırıldığını anlayan Salcıoğlu, bankaya giderek durumu anlattı ve İl Emniyet Müdürlüğüne yönlendiridi. Salcıoğlu, şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ŞİFREYİ GİRİNCE BÜTÜN HESAPLARIM YOK OLDU"

Evde arkadaşlarıyla oturdukları esnada telefonun geldiğini söyleyen Özgül Salcıoğlu, “Bankadan aradıklarını söylediler. Ben de tamam dedim. Sadece mobil uygulama şifremi telefon arama tuşundan girmemi söylediler. Ben de şifreyi girdim, şifreyi girmemle birlikte bütün hesaplarım yok oldu” diye konuştu.

"130 BİN TL ÇEKİLDİ"

Şahısların sigorta primi yatıracaklarını belirterek kendisini kandırdığını ifade eden Salcıoğlu, “Beni aradıklarında sigorta priminin yatacağını söylemişlerdi. Ben de şifreyi girmemle birlikte hesaptaki paraları kendilerine aktarmışlar. Hesap üzerinden kredi çekmişler. Hesaplarım boşaltıldı. Kredilerin ödemeleriyle birlikte hesabımdan 130 bin lira para çekildi” dedi.

"PARANIN BİR KISMINI GERİ İADE ETTİLER"

Şahısların hesapta bulunan paranın bir kısmını geri iade ettiğini söyleyen Salcıoğlu, “Parayı hesabımdan çektikleri gün eşimin maaşı yatmıştı, mazot paraları yatmıştı. Uygulamayı girdikten sonra hesabıma baktığımda hesaptaki paralarında yok olduğunu gördüm. Kendileri bana bizler dolandırıcı değiliz dediler, hemen size paranızı aktarıyoruz dediler. Maaşımızı ve eşimin mazot paralarını hesabıma geri aktardılar. Bu sefer kartımdaki yok, onlar gitmiş dedim. Onları da aktaracaklarını, şu anda müdürleriyle görüştüklerini söylediler. 5 dakika bekleteceklerini belirttiler. Sonra telefonu kapatıp beni engellediler. Bir daha da ulaşamadım. En azından vicdanlı hırsızlarmış. Maaşı yatırdılar, eşimin de mazot parasını geri iade ettiler” ifadelerini kullandı.

"BEN ÇOK MAĞDUR OLDUM, KİMSE DE MAĞDUR OLMASIN"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Salcıoğlu, “Hiçbir şeklide hiç kimse herhangi bir bankanın uygulamasını ne arama tuşundan ne de başka bir yerden girmesin ya da telefonla arayan kişilerle paylaşmasın. Anlayamıyorsunuz, bir anda hesabınızdan parayı çekiyorlar. Kolay bir şekilde sizi tuzağa düşürebiliyorlar. Evde misafirlerimde vardı, benimde bir anlık dalgınlığıma geldi. Bu tür görüşmeleri bir anlık dalgınlık sonucunda yapmayın, tuzağa düşmeyin. Hiç kimse şifresini paylaşmasın, ben çok mağdur oldum, kimse de mağdur olmasın” şeklinde konuştu.