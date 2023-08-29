Sigara içen hastalarda boy uzatma ameliyatının riskleri. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp, “Sigara içen hastalarda kemik oluşumunu, yeni kemik kalitesinin oluşumunu görmüyoruz. Enfeksiyon 3 ila 5 kat artıyor ve emboli dediğimiz ek risklerimiz normalin üzerine çıkıyor, bu nedenle, sigara içen hastalarda kozmetik özellikli boy uzatma ameliyatlarını önermiyorum” dedi.

Doğumsal problemler ya da kozmetik gaye ile yapılan boy uzatma ameliyatı (kemik uzatma ameliyatı) ile günde 1 milimetre hızla daha uzun bir boy elde edilebiliyor. Öncelikle tıbbı problemleri olan kişilere yapılması tercih edilen ameliyatın iyileşme süreci de önem taşıyor. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahtiyar Demiralp, ameliyat hakkında bilgi verdi.

“EPİFİZLER KAPANDIKTAN SONRA BU AMELİYAT YAPILMALI”

Boy uzatma ameliyatı hakkında değerlendirmede bulunan Demiralp, “Boy uzatma ameliyatı, kemiğin tıbbi yöntemlerle kırılarak günde 1 milimetre hızla uzatılıp daha uzun bir boy ya da daha uzun bir kemik elde etme ameliyatıdır. Bu ameliyatı öncelikle tıbbi problemi olan hastalara yapmayı tercih ediyoruz. Bu cüce olarak doğanlar, tek kolu, bacağı, kemiği kısa ya da aksayan, iki kemik, bacak arasında 3 santim üzerinde uzunluk farkı olan hastalarda yaptığımız bir işlemdir. Bu işlemi ayrıca ortalamanın altında boy uzunluğuna sahip kişilerde de kozmetik hedefli uzatma ameliyatlarında da kullanıyoruz. Hastalarımızda doğumsal problemler varsa 5-6 yaşından sonra rahatlıkla ameliyatı yapabiliyoruz. Kozmetik hedefle boy uzatıyorsak, bu ameliyatı 14-15 yaşından sonra yapmakta fayda var. Epifizler kapandıktan sonra bu ameliyat yapılmalı. Bizim için ideal yaş 16 ila 20 yaş arasıdır. Fakat ameliyatı 40 yaşına kadar da yapabiliriz” diye konuştu.

“BOYUNU UZATMAK İSTEYEN HERKESE BOY UZATMA AMELİYATI YAPILAMAZ”

Boyunu her uzatmak isteyen kişinin ameliyat olamayacağını belirten Demiralp, “Ameliyat sonrası iyileşme süresi, uzatma miktarına göre değişiklik gösterir. Uzatma miktarını tıbbi şartlara uygun olarak hasta ile koordineli belirliyoruz. Vücudun altın oranına uygun olarak ilerliyoruz. Boy uzatma ameliyatı, özellikle doğumsal problemi olanlarda hasta konforunu artıran, çok yararlı ve işe yarayan bir ameliyattır. Ancak kozmetik niyetli yapıyorsak, hem hekim hem de hasta tarafından çok iyi düşünülmesi ve planlanması gereken bir ameliyattır. Her boyumu uzatmak istiyorum diyen hastanın boyunu uzatmak doğru değildir” şeklinde konuştu.

“SİGARA İÇMEMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Ameliyat olmak için kişinin yaşının, hastanın uzunluk ve kısalık miktarının, kemikte deformite olup olmaması ve eklem açıklığının tam olmasının önem arz ettiğine değinen Bahtiyar Demiralp, “Hastanın sigara içmemesi çok önemli. Sigara içen, kronik kortizon kullanan ve kemoterapi alan hastalarda uzattığımız kemiğin kaynaması, uzattığımız bölgede yeni kemik oluşumu çok zor oluyor. Yukarıda belirttiğimiz hastalıklara ait problemleri olanlarda boy uzatma ameliyatını direkt tercih etmiyoruz. Benim bunların dışında ayrıca temel olarak kabul etmediğim hastalar sigara içenlerdir. Kendi adıma sigara içen hastalara, boy uzatma ameliyatını önermiyorum. Edindiğim tecrübeler ile sigara içen hastalarda kemik oluşumunu, yeni kemik kalitesinin oluşumunu görmüyoruz. Enfeksiyon 3 ila 5 kat artıyor ve emboli dediğimiz ek risklerimiz normalin üzerine çıktığı için sigara içen hastalarda kozmetik özellikli boy uzatma ameliyatlarını önermiyorum” dedi.