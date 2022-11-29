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50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!

50 yaş üstü sigara tiryakilerini endişeye sürükleyecek korkutan haberi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Arslan verdi. İşte o korkunç bilgiler.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:17
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Sigara içenlere bir kötü haber daha!

50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
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Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Arslan yaptığı açıklamayla özellikle 50 yaş üzerindekileri epeyce korkutacak. Sigaranın bu zararını bile bile içeceklere sözümüz yok Ama Arslan7ın söyledikleri gerçekten korku verici. Uyarı mahiyetindeki o bilgiler şöyle:

“ Kolon ve rektum, sindirim sisteminin kalın bağırsak kısmını oluşturuyor. Son 15-20 cm’lik kısmı rektum, buradan ince bağırsaklara kadar olan kısmı ise kolon olarak biliniyor.
Yaklaşık 1,5 m uzunluğunda. Kolonun rektumla birleştiği yer sigmoid kolondur. Kolonun ince bağırsakla birleştiği yere çekum adı veriliyor.
Kısmen sindirilmiş besinler ince bağırsaktan kolona geliyor.
Kolon su ve mineralleri besinden ayırıyor, geri kalanı vücuttan atılmak üzere depoluyor.
Kolon ve rektum kanserleri bu organların iç yüzeyini örten tabakayı oluşturan hücrelerden gelişiyor. Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine göre en sık görülen ilk 5 kanser arasında…
Her yaşta görülebilme olasılığı var. Fakat en sık 50 yaşından sonra görülüyor. Ortalama görülme yaşı 63.
Kadın-erkek arasında görülme sıklığı açısından pek bir fark yok. Kolorektal kanser kolon ve rektumun dışına çıktığında, kanser hücreleri genelde yakındaki lenf bezlerinde bulunabiliyor. Kanser hücreleri bu lenf bezlerine ulaşabilirse diğer bezlere, karaciğer ve uzak organlara da ulaşabiliyor.
Meyve ve sebzeden fakir beslenmek de riski artırır.
Kalın bağırsağın sağ tarafındaki tümörlerde gözlenen belirtiler dışkı ile birlikte fark edilmeyen kan kaybı ve bu kanamaya bağlı kansızlık, halsizlik, nefes darlığı, çabuk yorulma, dışkılama alışkanlarında değişikliktir.
Zaman zaman kabızlık ve ishal atakları, karın ağrısı, karında şişkinlik, normalde olduğundan daha ince dışkılama, kilo kaybı diğer bulgular. Kalın bağırsak tümörlerinin en sık yerleşim yeri sol taraftadır, burası da kalın bağırsağın dar yerlerindendir. Bu yüzden sol taraf tümörlerinde bağırsak tıkanıkları karşımıza daha çok çıkmaktadır.

Rektum kanserlerinde tümör kalın bağırsağın sol tarafının bir kısmı ile birlikte alınır ve iki uç birbirine birleştirilir. Birleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda cerrah, sağlam bağırsağın ucunu karın duvarına ağızlaştırır, diğer ucu kapatır. Buna kolostomi denir.

Çoğu hastada bu durum geçicidir, cerrahi sonrası kolon veya rektum iyileşmesi tamamlanınca kapatılır. Rektum alt bölgelerinde makata çok yakın kısımlarda tümörü olan hastalarda kolostomi kalıcı olabilir. Son yıllarda özellikle karaciğere ve akciğere yayılan bağırsak tümörlerinde o bölgedeki tümörü tamamen çıkartıldığı durumlarda da artık cerrahi tedavi uygulanmakta ve sonuçlar yüz güldürücü olmaktadır.”

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