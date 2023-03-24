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Sigara içmek paranoyak yapıyor

Alman nörobilimciler sigaranın beynin korku merkezine etkilerini ortaya çıkaran bir araştırma yaptı ve sonuçlarını açıkladı. İşte o çarpıcı sonuç…

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 07:05
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Sigara içmek paranoyak yapar mı

Sigara içmek paranoyak yapıyor
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Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan Tıp Merkezi Üniversitesi’den bir grup nörobilimcinin yaptığı araştırma sigaranın beynin korku merkezine verdiği hasarı ortaya koydu. Buna göre sigaranın içindeki kimyasallar, kişilerin daha çabuk korkuya kapılmasına neden olarak, anksiyete ve paranoya geliştirmelerine sebebiyet veriyor.

Araştırmaya göre sigara, kişinin geçmişinde yaşadığı travmalara bağlı olan korkularını bastırmasına engel olarak, onların Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), anksiyete ve paranoyaya, sigara içeyen insanlara göre daha savunmasız hale getiriyor. Bilim insanı Dr. Jan Haaker, TSSB hastalarının sigarayı bırakmasının onların iyileşmesine yardımcı olabileceğini belirterek, sigaranın içindeki kimyasalların nöronlar ve beynin ilgili merkezi arasındaki mesaj iletimini durduğunu ve bu yüzden kişinin korkularını bastırmasında zırlandığını söyledi.

Bilimsel çalışmanın diğer bir sonucuna göre, askerlik, polislik gibi yüksek stres içeren meslek gruplarından insanlar TSSB, anksiyete ve paranoya geliştirme açısından daha riskli. Sigara içen insanlarda TSSB, sigara içmeyenlere göre 4 kat daha fazla görülüyor.

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