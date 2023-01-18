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BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi

Yılbaşı itibariyle sigaraya 4 lira zam yapılmıştı. JTI grubu ise sigaralarına 3 TL'lik zam uygulamıştı. Rekabet edebilmek için BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarını 1 lira indirdi. Böylelikle sigara fiyatları ortalama 32 lira seviyesine geriledi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 08:05
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Sigaraya indirim geldi

BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
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Yeniakit'in haberine göre, yılbaşı itibariyle sigara gelen zam sonrası bu kez indirim geldi. JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira indirimin ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarını 1 lira indirdi.

32 TL SEVİYESİNE GERİLEDİ

JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira fiyat düşüşü ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarını 1 TL indirdi. Böylelikle sigara fiyatları ortalama 32 lira seviyesine geriledi.

Sigara fiyatlarını çok yüksek bulan tiryakiler "4 TL'lik zam sonrası sigaraya verilen para bütçemizi zorlamaya başladı. Bu artış kaçakçılara yaradı. İran sigaraları 13 TL'den satılıyor. Duyarlı vatandaşlar devletimiz kazansın diyerek bandrollü sigara tüketiyoruz. Hangi emekli 32 TL verip sigara içebilir" diyerek isyan etti. 

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Faruk
18.01.2023 09:23
Sigara icmeyin diyen sende yemeyiber  
 
Faruk
18.01.2023 09:16
İcmeyverin nasıl bir yorum.İcen bir şekilde içecek bunu bandrollü pahalı olursa kaçak içecek.Tuvalet kağıdı da aşırı pahalandi silmeyiverin mi diyeceksiniz.  
 
İstanbul
18.01.2023 09:05
Sigaraya zam yapmak asla bir zulüm değildir. İçmeyiverin...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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