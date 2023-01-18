BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi

Yeniakit'in haberine göre, yılbaşı itibariyle sigara gelen zam sonrası bu kez indirim geldi. JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira indirimin ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarını 1 lira indirdi.

32 TL SEVİYESİNE GERİLEDİ

JTI grubu sigaralarına yapılan 1 lira fiyat düşüşü ardından BAT ve Philip Morris grubu da sigara fiyatlarını 1 TL indirdi. Böylelikle sigara fiyatları ortalama 32 lira seviyesine geriledi.

Sigara fiyatlarını çok yüksek bulan tiryakiler "4 TL'lik zam sonrası sigaraya verilen para bütçemizi zorlamaya başladı. Bu artış kaçakçılara yaradı. İran sigaraları 13 TL'den satılıyor. Duyarlı vatandaşlar devletimiz kazansın diyerek bandrollü sigara tüketiyoruz. Hangi emekli 32 TL verip sigara içebilir" diyerek isyan etti.