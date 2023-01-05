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Son Dakika... Sigaraya dev zam

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından belli olan ÖTV tutarları ile sigaraya beklenen zam geldi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:23
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Son Dakika... Sigaraya dev zam

Son Dakika... Sigaraya dev zam
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TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu.

ÖTV tutarlarındaki artışın ardından sigaraya beklenen zam bugün geldi. 

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigaraya gelen zammı paylaştı.

Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara zammı hayırlı olsun 4 tl zam geçişi oldu" ifadelerini kullandı.

5 Ocak (bugün)  itibarıyla geçerli olan liste şöyle:

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Ali Kuruçay
5.01.2023 10:27
%65 lik enflasyonu ayakta alkışlayan sendika başkanları var...fazla söze ne hacet  
 
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