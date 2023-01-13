13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı

Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı

Bir sigara grubu, bazı sigaralarda 1 liralık indirime gitti. Özgür Aybaş açıkladı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 18:45
Takip Et

Özgür Aybaş açıkladı. Bir sigara grubundan sigaraya indirim

Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
+
Aa
-

Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.

Ancak Japan Tobacco International (JTI) bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirime gitti.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"JTI FİRMASI YARINDAN İTİBAREN BAZI SİGARA FİYATLARINI 1 TL GERİ ÇEKTİ"

5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Akdeniz sahilleri
13.01.2023 06:46
Şu anda 10 kişiden 4 tütün kaçak sigara içiyor  
 
Seda koc
13.01.2023 03:06
1000 milyonda yapsanız icecem abi dünyanın yükü kahrı çekilmiyor ele söylesen laf olur dumana anlatsan yok olur  
 
Nevzat arslan
13.01.2023 02:09
Garibanın bir sigarası kaldı ona da zam zam millet tütün içmekten kanser oldu sayenizde kaşmerlerrrr  
 
TÜM YORUMLAR (17)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
2
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
3
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
4
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
5
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
6
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
7
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Çorum Sungurlu SYDV geçici işçi alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV geçici işçi alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV geçici işçi alacak
﻿Araştırma: Yunuslar insanlar yüzünden birbirlerine bağırmak zorunda kalıyor
﻿Araştırma: Yunuslar insanlar yüzünden birbirlerine bağırmak zorunda kalıyor
﻿Araştırma: Yunuslar insanlar yüzünden birbirlerine bağırmak zorunda kalıyor
﻿Prens Harry: Babam gittiği her yere oyuncak ayısını da götürüyordu
﻿Prens Harry: Babam gittiği her yere oyuncak ayısını da götürüyordu
﻿Prens Harry: Babam gittiği her yere oyuncak ayısını da götürüyordu
﻿Putin, sözleşmeleri geciktiren başbakan yardımcısını azarladı
﻿Putin, sözleşmeleri geciktiren başbakan yardımcısını azarladı
﻿Putin, sözleşmeleri geciktiren başbakan yardımcısını azarladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.