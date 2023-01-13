﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı

"JTI FİRMASI YARINDAN İTİBAREN BAZI SİGARA FİYATLARINI 1 TL GERİ ÇEKTİ"
Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti.
Ancak Japan Tobacco International (JTI) bazı sigara markalarında 1 TL'lik indirime gitti.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) sigara gruplarına 4 lira zam gelmişti.
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