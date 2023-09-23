Sigaraya tarihin en büyük yasağı geliyor. Hayata geçirilecek

İngiltere, sigarayla mücadele kapsamında 2009 yılı öncesinde doğan kişilere sigara satışını tümüyle yasaklamaya hazırlanıyor.

Sigaraya tarihin en büyük yasağı geliyor. Hayata geçirilecek

Sigarayla ilgili her gün bir ülke yeni kararlar almaya devam ediyor. İngiliz basını, sigara kullanımının önüne geçebilmek için dünyanın en büyük sigara yasağını hayata geçirecek.

Guardian gazetesinin haberine göre, Başbakan Rishi Sunak hükümetinin üzerinde çalıştığı yeni önlemler kapsamında belli bir yaşın altındaki gençlerin sigara alması büyük oranda yasaklanacak.

2009 ÖNCESİ DOĞAN KİŞİLERE SİGARA SATIŞI YASAĞI

Kademeli olarak uygulanacak önlemler uyarınca 2009 öncesinde doğan kişilere sigara satışının tümüyle yasaklanması bekleniyor. Kurala uymayanlara para cezası verilmesi öngörülürken gençler sigarayı bırakmaları için zorunlu tedaviden geçirilebilir.

2030’A KADAR SİGARASIZ TOPLUM

Hükümetten bir sözcü yeni uygulamayla ilgili “Sigara yılda on binlerce kişiyi öldürüyor ve hastaneler üzerinde büyük yük oluşturuyor. 2030’a kadar sigarasız bir toplum oluşturma hedefimize ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

Daha önce Yeni Zelanda’da gençlere sigara satışını önleyen yasalar tartışmalara yol açmıştı.

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