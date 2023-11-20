Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi hayati tehlike oluşturan rahatsızlıkların riski, sigara içenlerde daha fazladır. Bu nedenlerden dolayı her gün binlerce insan sigarayı bırakmaya karar veriyor.

Sigarayı bırakanların en çok merak ettikleri konulardan biri de sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler olacağıdır.

Peki, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta hangi değişiklikler yaşanıyor?

20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normal seviyeye gelir, el ve ayaklardaki kan akışı iyileşir. 2 saat sonra nikotin vücuttan atılmaya başlar.

6 saat sonra kalp ritmi ve kan basıncı azalmaya başlar. 8 saat sonra, kanın oksijen seviyesi normalleşir ve kalp krizi riski düşer.

24 saat sonra, vücut karbonmonoksit maddesinden kurtulur. 2 gün sonra tat ve koku alma duyularınız gelişir.

72 saat sonra, nefes almak kolaylaşır, solunum yolları çalışmaya başlar ve salgı miktarı artar, hava yolları kendini temizlemeye çalışır.

15 gün sonra ise akciğerler daha iyi çalışmaya başlar ve sağlıklı bir işleyişe kavuşur.

2-12 hafta sonra vücuttaki kan dolaşımı iyileşir, yürürken daha az yorulur ve nefes darlığı daha az olur.

3-9 ay sonra solunum yolu sorunları azalır ve akciğer fonksiyonları yüzde 5 ila 10 oranında gelişir.

12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarıya iner. 12-36 ay sonra, mesane kanseri riski %50 azalır.

5 yıl sonra, kalp krizi riski %50 azalır.

10-15 yıl sonra, kalp krizi riski hiç sigara içmemiş olanlarla aynı düzeye gelir.