Sigara içiyorsanız mutlaka okuyun

GIRTLAK KANSERİ TEDAVİSİ VAR MI ?

Gırtlak kanseri ameliyatı,

Bu sırada ses tellerini tamamen alınması riski de bulunmaktadır.

Uygulanan alternatif tedavilerde destek vermektedir.

Gırtlak kanserinde yapılan öncelik ile teşhis konulduktan sonra yapılan uygulamalar tümörü yok etmede etken rol oynamaktadır.

Gırtlak kanser radyoterapi tedavisi

Gırtlak kanseri kemoterapi tedavisi,

GIRTLAK KANSERİNE KESİN ÇÖZÜM

Gırtlak kanserine kesin çözüm erken teşhisde radyoterapi tedavisi küçültüp tümörü ardından ameliyat kemoterapi kesinlik ile çözüm olmaktadır.

GIRTLAK KANSERİ TEDAVİSİNDE ALTERNATİF TEDAVİ YOLLARI VAR MI?

Her kanser türünde olduğu gibi Gırtlak kanserinde de alternatif tedavi yolları mevcuttur.

Gırtlak kanseri alternatif tedavi yolları başarı oranı % 40-80 arasındadır.

Mevcutta bugüne kadar başvuran tüm hastaların %80 yaklaşık bu şekilde Kemoterapi tedavisi ya da Radyoterapi tedavisi ile birlikte yapılır.



Gırtlak kanseri tedavisinde alternatif tedavi yolları yapılması gerekenler şunlar

Yeterli oranda egzersiz yapın aşırıya kaçmayın. Mutlaka uzman kontrolünde hareket ediniz.

Uyku düzeninizi çok dikkat edin

Saat 13.00 15.00 arası uyuyun.

Saat 22.00 den sonra mutlaka yatın dinlenin.

Yırtıcı kuşlar ve av hayvanlarının et ve yumurtasını kullanın mümkün ise

Sarımsak her gün en az 7 diş ya da 1 baş yiyin.

Soğan 1 baş mutlaka tüketin

Havuç günde 3 adet mutlaka tüketin.

Siyah turp her gün 1 adet salatası, rendeleyerek ya da suyu çıkarıp yiyin.

Maydanoz her gün salatanızda tüketin.

Zerdeçal 1-2 tatlı kaşığı gün içinde yemeklerinizde kullanmanızda fayda var.

Kekik 1 çorba kaşığı yemeklerinize gün içinde katınınız

Kekik çayı 1 tatlı kaşığı demleyerek günde 3 fincan mutlaka için.

Yeşil çay günde 2-3 fincan için.

Kilonuzun 1/30 kadar limonlu su için.

Sebze kullanımını artırın.

Yemeklerde kahvaltıda Zeytinyağı-Tereyağı-Kuyruk yağı-İç yağı kullanın.

Yoğurt-Yoğurt suyu- Kefir-Boza Bol kullanın

Vitaminlerde 5 tanesine çok dikkat edin.Dengeli beslenin

Mide bulantısı, istifra, Hazımsızlık, Şişkinlik, İştahsızlık var ise giderilmelidir. Büyük abdeste günde 3 kez mutlaka çıkın.

Günlük su içme miktarı kilonun yaklaşık olarak 1/30 kadar olmalı.

Bağırsaklar–İdrar yolları–Cilt-Organlar temizlenmeli.