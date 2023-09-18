Sigarayı turiste 4 Euro'ya Türk'e 52 TL'ye satmaya kalktı. Uyanık esnaf kameraya böyle yakalandı

Antalya’da bir esnaf, Türk vatandaşa sigarayı 52 TL’den satarken, turiste 4 Euro’ya satmaya çalıştı. Sigarayı sattığı Türk vatandaş duruma isyan edince, esnaf Türk vatandaşa sattığı sigarayı da geri aldı. O anlar turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sigarayı turiste 4 Euro'ya Türk'e 52 TL'ye satmaya kalktı. Uyanık esnaf kameraya böyle yakalandı

Turistlerin sıkça akın ettiği Antalya’da market işleten bir esnaf, marketine gelen Türk vatandaştan sigara ücreti olarak 52 TL talep etti. Bunu gören turist, esnafı kamera kaydına alarak sigara almak istedi. Yanıt olarak 4 Euro cevabını alınca, yanındaki Türk vatandaşa sigarayı kaç TL’ye aldığını sordu.

“SİGARA FİYATINI SÖYLEME TURİSTE AYRI TARİFE UYGULUYORUZ”

Turist, Türk vatandaşa, “Sigarayı ne kadara aldın?” Sorusunu sorduktan sonra, esnaf araya girerek “Sigara fiyatını söyleme. Turiste ayrı tarife uyguluyoruz” dedi.

Türk vatandaş, turistin de sigarayı 52 TL’den alması gerektiğini söyleyince, esnaf Türk vatandaşa sattığı sigarayı da geri aldı.

O anlar turistin cep telefonu kamerasına yansırken sosyal medyanın gündemine oturdu.

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