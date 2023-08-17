Sığınmacı zannetti Sivaslı çıktı. Millet o kadar doldu ki birbirini sığınmacı zannediyor

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

İstanbul'da fıkra gibi bir olay yaşandı.

Bir vatandaşın tramvayda gördüğü ve yabancı uyruklu zannederek 'Git ülkene, kimse sizi istemiyor' dediği adam Sivaslı çıktı.

Karşısındaki kişinin Sivaslı olduğunu öğrenen ve buna inanmayan vatandaş bu sefer de, 'Biz enayiyiz ya anlamıyoruz sizin kim olduğunuzu' diyerek tartışmayı devam ettirdi.

Sığınmacı zannedilen şahıs Sivaslı olduğunu söylese de diğer kişiyi inandıramadı ve kendisini kandırmaya çalıştığını iddia etti.

O görüntüler sosyal medyada viral oldu.